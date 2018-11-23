Bu bozulmuş çarkı yerinden sökmek için çalışacağız!

Bir öğrenci

Kocaeli Üniversitesi

Bir ekonomik kriz içerisindeyiz ve devleti yönetenler ile sermaye sahibi patronlar dışında halkın tamamının bir kemer sıkma politikası izlemesi gerektiği üzerine açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Krizin faturası; öğrencilerin, işçilerin, emekçilerin sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Milyonlarca dolar vergi borcu olan patronların vergi borçları ise siliniyor. Meclisin halılarının rengini değiştirmek için milyonlarca lira harcanıyor, makam araçları yenileniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşını yüzde 26.2 arttırarak 59 bin TL’den 74 bin 500 TL’ye çıkarıyor. Sarayın yıllık gideri olan 658 milyon 240 bin 289 lira. Bu rakamlar evine ekmek götüremeyen insanların, oğluna giyecek pantolon alamayan babaların, çocuklarını ısıtamadığı için intihar eden anaların, atanamadığı için hayatına son veren öğretmenlerin olduğu bir ülkede israfın bütün ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Bu sistem içerisinde bir sömürü kaynağı olarak da öğrenciler görülmektedir.

Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kredi alan üniversite öğrencileri hakkında yaptığı “Burs almayın kredi alın, bedavacılığa alışmayın” gibi açıklamalar gösteriyor ki biz öğrencilerin bilimsel ve parasız eğitim isteği devleti yönetenler tarafından dinlenmiyor ve umursanmıyor. Bedavacılıkla suçlanan üniversite öğrencileri, yani bizler, ödenen kredi veya burs parasıyla ay sonunu getiremediğimiz için saati 4-5 liradan çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden sosyal hayatlarımıza ayıracak vakit bulamıyoruz, hayatımızın belki en güzel yıllarında, aldığımız yetersiz krediler yüzünden her sabaha borçlu uyanıp bunun psikolojisi ile yaşamaya çalışıyoruz. Yurt yemekhanelerinde fiyatlar artmaya devam ediyor ve öğrenciler karınlarını doyurmak için verilen yemek bursunun üzerine para koymak zorunda kalıyor, hemen her şehirde ulaşım kartlarına yapılan zamlar biz öğrencilerin geçim koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Öğrencilerin yani bizlerin ceplerindeki kuruşlara göz dikenler, bizi bedavacılıkla suçlayanlar, Sarayın yıllık gideri olan 658 milyon 240 bin 289 lira ile her sene 110 bin öğrenciye bir senelik burs ödenebileceğini bilmelidir.

Bu düzene boyun eğmeyecek, karşı çıkacak ve “Parasız, eşitlikçi ve bilimsel bir eğitim” talebimizi her zaman olduğu gibi dile getirmeye devam edeceğiz. Düzenini ve sistemini kaybetmiş olan sömürü çarkına karşı biz örgütlü dayanışmamızı ve çalışmalarımızı sürdürerek mahallelerimizde, okul sıralarımızda, sokaklarda, yurtlarımızda, evlerimizde, çalıştığımız yerlerde yani hayatımızın her yerinde bu bozulmuş çarkı yerinden sökmek için çalışacağız.