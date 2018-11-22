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FotoÄŸraf: DHA
Ä°nÅŸaatÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
22 KasÄ±m 2018 18:07
Isparta'daÃ§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 27 yaÅŸÄ±ndaki Adem Ä°ÅŸler yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Isparta'daçalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan düÅŸen Adem Ä°ÅŸler (27) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Ä°ÅŸler çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 6'ncÄ± katÄ±nda dÄ±ÅŸ duvar sÄ±vasÄ± yaparken, dengesini kaybedince zemine düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan Ä°ÅŸler, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesiyle gelen 112 ekipleri tarafÄ±ndan Isparta Åžehir Hastanesi'ne götürüldü. Ancak iÅŸçi kurtarÄ±lamadÄ±. (DHA)
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