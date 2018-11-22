Kulis: Ä°YÄ° Parti'den CHP'ye Ankara ve Ä°zmir desteÄŸi

CHP'de Ä°stanbul,Ankara ve Ege BÃ¶lgesi illerinin ilÃ§eleri iÃ§in Ã§ok sayÄ±da isim konuÅŸuluyor.

Cengiz ALDEMÄ°R

Ankara

CHP'nin Ä°YÄ° Parti ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerden Ankara ve Ä°zmir'de anlaÅŸtÄ±klarÄ± konuÅŸuluyor. Ä°YÄ° Partili yetkililer, CHP'nin güçlü olduÄŸu büyükÅŸehirlerde destekleyeceklerini belirtirken, kendilerinin de milliyetçi oylarÄ± konsolide etmek için en az bir büyükÅŸehir belediyesini kazanmalarÄ± gerektiÄŸini söylüyorlar. CHP kulislerinde, üç büyük ÅŸehirde henüz açÄ±klanmayan ilçe adaylarÄ± da ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.

Yerel seçimlere 4 buçuk 5 aydan az bir zaman kaldÄ±. CHP'de, halen AKP’nin elinde olan Ä°stanbul ve Ankara'yÄ± 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde almak için kÄ±yasÄ±ya bir aday yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yor. 24 Ekim'de 105, 14 KasÄ±m'da ise 147 adayÄ±n ismini kamuoyuyla paylaÅŸan CHP Parti Meclisi (PM), 30 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ±da bu defa 300'e yakÄ±n belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n ismini belirleyecek. Ä°simlerin açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± "üçüncü toplantÄ±" olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yan PM'de çok sayÄ±da ilçe ile bazÄ± büyükÅŸehir ve il belediye baÅŸkan adaylarÄ± da belirlenmiÅŸ olacak. Bugüne kadar açÄ±klanan adaylar arasÄ±nda 1 büyükÅŸehir, 10 il belediye baÅŸkan adayÄ± bulunuyor.

EGE’DE ADAY BOLLUÄžU

CHP Ä°zmir’de 2014’te kaybettiÄŸi belediyeleri geri alÄ±p 30’da 30 yapmak istiyor. BüyükÅŸehir adaylÄ±ÄŸÄ± için Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç Soyer ve CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tuncay Özkan’Ä±n isimleri ön planda. Ancak sürpriz bir kadÄ±n adayÄ±n da ipi göÄŸüsleyebileceÄŸi parti kulislerinde konuÅŸuluyor. Tuncay Özkan’Ä±n milletvekili olmasÄ± kendisi için handikap yaratÄ±rken, ulusalcÄ± ve Kürt seçmenden rahatlÄ±kla oy alabileceÄŸi konuÅŸuluyor.

Ä°zmir’in ilçelerinde adaylÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± çetin geçiyor. ÇeÅŸme’de Ekrem Oran, AliaÄŸa’da Erol Güngör, Menemen’de Serdar Aksoy, TorbalÄ±’da Övünç Demir, Tire’de Ayten Gülsever, Selçuk’ta Filiz CeritoÄŸlu ve Emir Cömert, isimleri öne çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Konak, KarÅŸÄ±yaka, Bornova ve ÇiÄŸli gibi metropol ilçelerde ise deÄŸiÅŸim olma ihtimali öngörülüyor.

AydÄ±n’da ise Özlem ÇerçioÄŸlu faktörü öne çÄ±kÄ±yor. Ä°lçe adaylarÄ± belirlenirken ÇerçioÄŸlu’nun görüÅŸü alÄ±nÄ±yor. Didim’de Murat KalaycÄ±, KuÅŸadasÄ±’nda Evrim Karakoz, Ömer Güner ve Behçet Alp’ten birinin aday olarak gösterileceÄŸi ifade ediliyor.

Denizli’de ise Ä°YÄ° Parti ile görüÅŸmeler sonucunda karar verilecek. Ancak CHP Denizli Ä°l BaÅŸkanÄ± Mahir Akbaba’nÄ±n ikinci derece büyükÅŸehirlerde Ä°yi Parti'nin desteklenmesi yönündeki telkinlerden rahatsÄ±z olduÄŸu ifade ediliyor.

MuÄŸla’da ise büyükÅŸehir belediye adaylÄ±ÄŸÄ± için kÄ±ran kÄ±rana bir mücadele devam ediyor. Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocadon’un büyükÅŸehire aday gösterilmemesi durumunda istifa edeceÄŸi belirtiliyor. CHP genel merkezinin ise bu tavÄ±r karÅŸÄ±sÄ±nda rahatsÄ±z olduÄŸu biliniyor.

Ä°STANBUL'DA Ä°LÇELER TARTIÅžILIYOR

Ankara ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir adaylarÄ± konusunda CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun Ä°YÄ° Parti’nin ardÄ±ndan Saadet Partisi ile görüÅŸtükten sonra karar vereceÄŸi ifade ediliyor. Ankara ve Ä°zmir'de Ä°YÄ° Parti'nin desteÄŸi netlik kazanmaya baÅŸlarken, Ä°stanbul'da bir belirsizlik söz konusu. Kartal’da Hüsnü Süslü, Sultanbeyli’de Mahmut Tanal, Üsküdar veya BeyoÄŸlu’nda ise gazeteci Levent Gültekin’in isimleri öne çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli gibi ilçelerde ise son kararÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun vereceÄŸi öÄŸrenildi. AvcÄ±lar, BakÄ±rköy, Maltepe, Adalar, Silivri gibi ilçe belediyelerinde deÄŸiÅŸim olabileceÄŸi SarÄ±yer’de ise mevcut baÅŸkanla yola devam edileceÄŸi ifade ediliyor. CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ’Ä±n ise önemli bir ilçeden aday gösterileceÄŸi dillendiriliyor.

Ankara’nÄ±n ilçelerinde ise isimleri açÄ±klanan adaylar dÄ±ÅŸÄ±nda Etimesgut’ta Ekmek Üreticileri Federasyon BaÅŸkanÄ± Murat Kavuncu, Mamak’ta Avukat Selahattin Emre, Keçiören’de Avukat Halil Ä°lker Çelik, GölbaÅŸÄ±’nda ise eski ilçe baÅŸkanÄ± Bülent Elikesik’in isimleri öne çÄ±kan adaylar arasÄ±nda.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 18:34

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