Bakanlıktan Mimarlar Odası ve Anayurt gazetesine dava

Gazeteci Tamer Arda Erşin'in, “Ankara'nın göbeğinde cemaat mi yetiştirilecek?” başlıklı röportajına dava açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayurt Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Erşin'in, “Ankara'nın göbeğinde cemaat mi yetiştirilecek?” başlıklı röportajına dava açtı. Hergele Meydanı'nın KYK’ye devredilmesine ilişkin yapılan röportajda, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın meydanın yakınlarında Melike Hatun Camii'ne ilişkin “Camiinin cemaati yok, etrafına cemaat yapıyorlar” sözleri dava konusu edildi. Anayurt Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferda Bucak, muhabir Tamer Arda Erşin, Mimarlar Odası (MMO) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Belde Basın Yayın'a 10 bin TL tazminat talebiyle açılana davada, haberin kurumun saygınlığı, çalışanların kişilik haklarını zedelediği ve kamuoyununu yanlış bilgilendirdiği öne sürüldü. Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada “Kaleme alınan haber Kurumumuzun saygınlığı ve çalışanlarımızın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte, kamuoyunu yanlış bilgilendirici, yurt sathında yüksek öğrenimde bulunan öğrencilere sunulan hizmetleri gölgelemek amaçlı bir yayın olduğundan dolayı müvekkil Kurum kişilik hakları ihlal edilmiş olup, işbu dava konusu, söz konusu haksız ihlal nedeniyle 10 bin TL manevi tazminatın davalılardan tahsili talebidir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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