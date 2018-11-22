Bursa Tabip OdasÄ±: HekimliÄŸin evrensel deÄŸerlerini savunmak gÃ¶revimiz

Bursa Tabip OdasÄ±, TTB Merkez Konsey Ãœyeleri Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ve Dr. Selma GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n gÃ¶reve iade edilmesi iÃ§in basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Bursa Tabip OdasÄ±, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ve Dr. Selma Güngör’ün görevlerine iade edilmesi için basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Bursa Akademik Odalar BirliÄŸi (BAOB) Tabip OdasÄ± ToplantÄ± salonunda yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Bursa Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Güzide Elitez, “24 Ocak 2018 tarihinde Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi tarafÄ±ndan yapÄ±lan “SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur” baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamadan sonra dönemin merkez konsey üyeleri gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 7 günlük gözaltÄ± sürecinden sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. AynÄ± dönemde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TTB MK üyelerinin, üyeliklerinin düÅŸürülmesi talebiyle açÄ±lan dava konusuz kaldÄ±ÄŸÄ± için 29 Haziran 2018 tarihinde düÅŸmüÅŸtü. Ancak tüm bu yasal süreçlere raÄŸmen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n beklenmesine gerek duyulmadan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalara devam edilmiÅŸtir. TTB MK Üyesi Dr. Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz 'Devlet MemurluÄŸundan ÇÄ±karma' talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiÅŸ, Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesi feshedilmiÅŸtir. Merkez Konseyi Üyesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ise sözleÅŸmesi 2 ay askÄ±ya alÄ±ndÄ±ktan sonra görevine iade edilmiÅŸ, fakat 19 KasÄ±m 2018 tarihinde Dr. UlutaÅŸ’Ä±n aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesinin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± önerisi ile Adana ValiliÄŸi tarafÄ±ndan sona erdirildiÄŸi kendisine tebliÄŸ edilmiÅŸtir” dedi.

'SAÄžLIK BAKANLIÄžI BU ANLAYIÅžTAN VAZGEÇMELÄ°'

Türk Tabipleri BirliÄŸi ve meslek odalarÄ±nÄ±n insan eli ile yaratÄ±lan her türlü ÅŸiddetin nedenlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, sosyal iyilik halinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± talep ederek bu taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± için mücadele ettiÄŸini ifade eden Elitez, “Türk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konsey üyelerinin meslek kuruluÅŸunda yürüttükleri görevleri, devlet memuru olarak yürüttükleri görevlerinden baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. Bu durum baÅŸta 135, 25, 26, 27 ve 33. maddeler olmak üzere Anayasa’da düzenlenen demokratik haklarÄ±n bir sonucudur. BakanlÄ±ÄŸÄ±n Merkez Konseyi üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle memuriyetten çÄ±karma talebiyle soruÅŸturmasÄ±, Anayasa’nÄ±n meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe saymasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kendi bünyesinde çalÄ±ÅŸan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi cezalandÄ±rarak yasalarÄ±n TTB kendisine tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± görevleri, kamusal sorumluluÄŸa, hekimlik deÄŸerlerine ve insan haklarÄ±na uygun olarak yerine getirmesini engellemeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±Ä±, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sÄ±ÄŸmayan anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçmeye, bu soruÅŸturma ve görevden alma iÅŸlemlerini sonlandÄ±rmaya, evrensel insanlÄ±k deÄŸerlerini hatÄ±rlamaya, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ve Dr. Selma Güngör’ü derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz. Bursa Tabip OdasÄ± olarak Türk Tabipleri BirliÄŸinin mesleÄŸimizi demokratik deÄŸerler, etik ilkeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sürdürme mücadelesinde yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiriz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Tabip OdasÄ±: â€˜Dr. YaÅŸar UlutaÅŸâ€™Ä±n yanÄ±ndayÄ±zâ€™

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