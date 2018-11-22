HDP Ä°stanbul iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±

HDP Ä°stanbul Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ yerel seÃ§im startÄ±nÄ± verdi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Cengiz Çiçek, Ä°stanbul’daki seçim sonuçlarÄ±nÄ±n demokrasinin seyri açÄ±sÄ±ndan belirleyici olduÄŸunu belirtti.

Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Esengül Demir de, Ä°stanbul’u haramilerin elinden kurtaracaklarÄ±nÄ± söyledi.

HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü, 31 Mart 2019’da yapÄ±lacak olan yerel seçimlere iliÅŸkin düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n startÄ±nÄ± verdi.

Ä°stanbul’da çok ciddi rant savaÅŸÄ± yürütüldüÄŸüne dikkat çeken EÅŸ BaÅŸkan Esengül Demir, “Ä°ktidarÄ±n son 10 yÄ±lda yürüttüÄŸü siyasi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla sorunlar giderek büyüyor. Ä°stanbul’daki sorunlarÄ±n çözümünün de toplumun bütün katmanlarÄ±nÄ± içine katan bir belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Ä°stanbul bu haramilere terk edilebilecek bir alan deÄŸildir. Ä°stanbul’un bu gaspçÄ± anlayÄ±ÅŸtan kurtarÄ±lmasÄ± gereklidir” dedi. (Ä°stanbul/MA)

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