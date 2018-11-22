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Fenerbahçe'den Jailson 8, Soldado 6 maç ceza alÄ±rken, GalatasaraylÄ± Futbolcu Ndiaye ise 5 maç ceza aldÄ±. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan ÅžaÅŸ'a da 8 maç ceza verildi. Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 17:05
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Galatarasay-FenerbahÃ§e derbisi cezalarÄ± onandÄ±
22 KasÄ±m 2018 16:46
Â TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde yaÅŸananlarla ilgili cezalarÄ± onandÄ±.
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaÅŸananlarla ilgili cezalarÄ± onandÄ±.
Fenerbahçe'den Jailson 8, Soldado 6 maç ceza alÄ±rken, GalatasaraylÄ± Futbolcu Ndiaye ise 5 maç ceza aldÄ±. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan ÅžaÅŸ'a da 8 maç ceza verildi.
(HABER MERKEZÄ°)
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