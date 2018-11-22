Ã–zgÃ¼r Ã–zel: AÄ°HM, AKP'nin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir mahkemedir

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AÄ°HMâ€™nin DemirtaÅŸ kararÄ± ve yerel seÃ§imlere iliÅŸkin konuÅŸtu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gündemdeki konulara iliÅŸkin gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dünkü konuÅŸmasÄ±nda CHP'yi ve Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu eleÅŸtirdiÄŸini ifade eden Özel, 31 Mart'ta, yerel seçimlerdeki üstünlüÄŸün kaybedileceÄŸinin, belediye sayÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸu andakinin yarÄ±sÄ±na kadar ancak denk geleceÄŸinin bilindiÄŸini, bundan dolayÄ± panik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

‘ZORAKÄ° BARIÅžMA ÇAYI’

Özel, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n ne Ä°stanbul'da ne Ankara'da ayrÄ± ayrÄ± girdiklerinde hiçbir ÅŸanslarÄ± yok. Birlikte girseler de ÅŸanslarÄ± çok az. Bu yüzden dün tekrar zoraki barÄ±ÅŸma çayÄ± içildi, birbirlerine söylenen sözler yutuldu, geçen ay eskiden, olduÄŸu gibi tükürdükleri suratlarÄ± tekrar öptüler.

Bir anda baktÄ±k ki zoraki ittifak çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar. AyrÄ± ayrÄ± olsalar MHP bir tane belediye alamaz, AKP de elindeki belediyelerin üçte birini bile alamaz. 15-20 gün önce iki partinin, 'ayrÄ± ayrÄ± aday çÄ±karÄ±yoruz' deyip, mutluluktan havalara uçan, bütün üyeleri, buradaki yöneticileri biliyorlar. Bizim görüp keyfimizi yerine getiren, yüzümüzü gülden anketler AK Parti ile MHP'yi bir kez daha birbirine mecbur etmiÅŸtir. Bu ittifak görüÅŸmelerinin, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, bu ittifaka muhtaçlÄ±ÄŸÄ±n ana ekseni budur. Cumhuriyeti, Atatürk'ü, ülkeyi seven herkesle beraberiz. Yerel seçimlerde karÅŸÄ±mÄ±zda korku ittifakÄ±, titreyen, tek baÅŸÄ±na bir ÅŸey olamayanlara karÅŸÄ± yanÄ±mÄ±zda kim olursa, kimseye neden buradasÄ±n demiyoruz. Herkesin oyuna, bu coÄŸrafyadaki belediyelerin tamamÄ±na talibiz.”

AKP’NÄ°N SOROS FOTOÄžRAFI

Hükümetin CHP’ye dönük Sorusçu söylemini de eleÅŸtiren Özel, 2003 tarihli bir fotoÄŸrafÄ± gösterdi. Özel, burada Soros'un ErdoÄŸan'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda da Egemen BaÄŸÄ±ÅŸ ve Ömer Çelik'in oturduÄŸunu söyleyerek, AKP’nin ‘Türkiye'nin açÄ±k toplumu biziz’ diyerek Soros sloganlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Özel, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“CHP'ye Sorosçu diyenler, Soros'un yancÄ±larÄ±, Soros'un verdiÄŸi destek ile iktidarda duranlar, Soros'un parasÄ±yla Türkiye'de sivil toplum yapÄ±lanmasÄ± yapanlar çÄ±kmÄ±ÅŸlar, 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na söz söyleyeceÄŸim ama 'hÄ±rsÄ±z, arsÄ±z, rüÅŸvetçi diyebilir miyim, diyemem; ne diyeyim, kendimde ne kusurum var, geçmiÅŸte ne kusurum var, geçmiÅŸte FETÖ'ye destek verdik buna FETÖ'cü diyelim. Soros'un yanÄ±nda oturduk, destek istedik; buna Sorosçu diyelim...'

Bu iÅŸlerde teflonuz, bizim üzerimize yapÄ±ÅŸmaz. Senin alnÄ±nÄ±n ortasÄ±na Soros'dan destek isteme lekesi var. Seni uyarÄ±yorum, bir daha Soros ile KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu, CHP'nin adÄ±nÄ± birlikte anarsan, bu kez alnÄ±na takmayacaÄŸÄ±m, Soros zilini peÅŸine takacaÄŸÄ±m, koÅŸtura koÅŸtura kaçacaksÄ±n.”

‘AÄ°HM, AKP'NÄ°N KAPISINI AÅžINDIRDIÄžI BÄ°R MAHKEMEDÄ°R’

ErdoÄŸan'Ä±n, DemirtaÅŸ kararÄ± sonrasÄ± “AÄ°HM kararlarÄ± bizi baÄŸlamaz” dediÄŸini ifade eden Özel, ErdoÄŸan'Ä±n bugüne kadar 3 kez AÄ°HM'e baÅŸvurduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. “Bu kararlar seni baÄŸlamÄ±yorsa sen neden AÄ°HM'e baÅŸvuruyorsun? AÄ°HM'de niye Türkiye'ye savunma yaptÄ±rtÄ±p, o avukatlara para ödüyorsun?” sorularÄ±nÄ± yönelten Özgür Özel, ÅŸöyle devam etti:

“AÄ°HM'in, iÅŸine gelen kararlarÄ± eÄŸer AKP'yi baÄŸlÄ±yorsa, iÅŸine gelmeyen kararlar olduÄŸunda baÄŸlamÄ±yorsa ya bu AÄ°HM ile iliÅŸkiyi yeniden gözden geçireceksiniz ya aynanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçip 'bu milletin suratÄ±na nasÄ±l bakÄ±yorum' diyerek suratÄ±nÄ±za bakacaksÄ±nÄ±z. AÄ°HM kararlarÄ± bal gibi Türkiye'yi baÄŸlar. AÄ°HM, AKP'nin kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, oradan karar çÄ±karmak için menteÅŸelerini yalama yaptÄ±ÄŸÄ± bir mahkemedir. Türkiye'de AÄ°HM'i en çok kim kullanmÄ±ÅŸ, kim AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± siyasette alet etmiÅŸ, AÄ°HM konusunda en çok kim konuÅŸmuÅŸ derseniz ErdoÄŸan ve siyaset arkadaÅŸlarÄ±dÄ±r. Bugün AÄ°HM bizi baÄŸlamaz demek, tamamen kendini, hukuku inkar etmektir.” (AA)

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