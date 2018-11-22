ï»¿
FotoÄŸraf: Ã‡aÄŸatay KenarlÄ±/DHA
Danimarka Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±
22 KasÄ±m 2018 16:24
KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti sonrasÄ±nda Suudi Arabistanâ€™a bir Avrupa Ã¼lkesinden daha yaptÄ±rÄ±m geldi.
Danimarka, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini ve Yemen’deki durumu gerekçe göstererek Suudi Arabistan’a silah ve askeri ekipman satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. Danimarka DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, kararÄ±n Avrupa BirliÄŸi’ne üye diÄŸer ülkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±yla istiÅŸare sonucu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 16:45
www.evrensel.net