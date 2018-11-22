Lise Ã¶ÄŸrencisi Barbaros ZÃ¼lfikaroÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan CHP'li Tarhan: MEB, okullarda meydana gelen Ã¶ÄŸrenci Ã¶lÃ¼mlerinin sorumlusudur

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, özel okullarda uygulanan 6331 sayÄ±lÄ± 'Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Tedbirleri YasasÄ±'nÄ±n devlet okullarÄ±nda da uygulanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "ÖÄŸrencisini koruyamayan, iyi bir eÄŸitim almasÄ± için gerekli altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, okullarda meydana gelen öÄŸrenci ölümlerinin sorumlusudur" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, Gölcük'te lise öÄŸrencisi Barbaros ZülfikaroÄŸlu'nun, sÄ±nÄ±fÄ±n penceresinden düÅŸerek, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi üzerine açÄ±klamalarda bulundu.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± okullarda meydana gelen ölümlü kazalarÄ±n önüne neden geçilemediÄŸini, özel okullarda uygulanan 6331 sayÄ±lÄ± 'Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Tedbirleri YasasÄ±'nÄ±n devlet okullarÄ±nda uygulanmadÄ±ÄŸÄ± için bu ölümlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1 ay önce TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tarhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"18 Ekim 2018 tarihinde, Kocaeli Derince'de ve Ardahan'da okullarda gerçekleÅŸen kazalar sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±mÄ±z için devlet okullarÄ±nda yeterli önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirip durumu Milli EÄŸitim BakanÄ±na sormuÅŸtum. '6331 sayÄ±lÄ± kanun, devlet okullarÄ±nda uygulanmÄ±yor. Yeni kazalar olabilir, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± bir hiç uÄŸruna kaybetmemeliyiz' demiÅŸtim. Maalesef hiçbir önlem alÄ±nmadÄ± ve Gölcük Anadolu Lisesi öÄŸrencisi Barbaros ZülfikaroÄŸlu adlÄ± gencecik bir çocuÄŸumuz daha okul penceresinden düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. ZülfikaroÄŸlu ailesine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Göz göre göre okullarda çocuklarÄ±mÄ±z için gerekli önlemleri almayan tüm sorumlularÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z."

'MEB, OKULLARDA MEYDANA GELEN ÖÄžRENCÄ° ÖLÜMLERÄ°NÄ°N SORUMLUSUDUR'

CHP'li Tarhan, gerekli altyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, öÄŸrencilerin ölümlerinden sorumlu olduÄŸunu savunarak, "ÖÄŸrencisini koruyamayan, iyi bir eÄŸitim almasÄ± için gerekli altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, okullarda meydana gelen öÄŸrenci ölümlerinin sorumlusudur. Özellikle devlet okullarÄ±nÄ±n öÄŸrenciler için gerekli denetimler yapÄ±lmazsa tehlikeli olabileceÄŸini birçok okulun atÄ±l durumda olduÄŸunu söylediÄŸimizde bizleri dinleselerdi bugün gencecik bir çocuÄŸumuz hayatta olacaktÄ±" dedi. (DHA)

Okulun 3. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen lise Ã¶ÄŸrencisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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