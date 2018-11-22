â€˜MÃ¼dÃ¼r eÅŸleri Ã§alÄ±ÅŸmadan maaÅŸ alÄ±yorâ€™ iddiasÄ±

Ä°YÄ° Parti Ã‡orum Ä°l BaÅŸkanÄ±, OrtakÃ¶yâ€™deki devlet kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapan bÃ¼tÃ¼n mÃ¼dÃ¼r eÅŸlerine Ä°Åž-KURâ€™dan maaÅŸ baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde görev yapan tüm müdür eÅŸlerinin çalÄ±ÅŸmadan Ä°ÅŸ-Kur’dan maaÅŸ aldÄ±klarÄ± iddia edildi. Ä°ddiayÄ± ortaya atan Ä°YÄ° Parti Çorum Ä°l BaÅŸkanÄ± Bekir ÖzsaçmacÄ±, Ortaköy Ä°lçesinde “devlet imkan ve bütçesi ile istihdam oluÅŸturmak adÄ± altÄ±nda devlet garantili iÅŸyerlerinde kamu kuruluÅŸu müdür eÅŸlerinin maaÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ±” söyledi.

Gazete Duvar’da yer alan iddiaya göre Bekir ÖzsaçmacÄ± konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ä°ktidar ile sözde muhalefetin hem hal olduÄŸu birkaç ilçemizden biri olan Ortaköy’de kamuoyunun gündemine getirilen tüm ilçenin yöneticilerinin eÅŸlerinin Ä°ÅŸ-Kur vasÄ±tasÄ± ile çalÄ±ÅŸmadan maaÅŸ almasÄ± nasÄ±l saÄŸlanmaktadÄ±r?” dedi.

‘KURA Ä°LE BELÄ°RLENENLERDEN MÄ°?’

ÖzsaçmacÄ±, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Çorum kamuoyu adÄ±na soruyoruz; Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü’nün eÅŸi bundan faydalanmakta mÄ±dÄ±r? Özel Ä°dare Müdürü’nün eÅŸi bundan faydalanmakta mÄ±dÄ±r? Belediye Muhasebe Müdürü’nün eÅŸi bundan faydalanmakta mÄ±dÄ±r? Ortaköy Lisesi Müdürü’nün eÅŸi bundan faydalanmakta mÄ±dÄ±r? Nüfus memurunun eÅŸi bundan faydalanmakta mÄ±dÄ±r? AK Parti Ortaköy KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± parti binasÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen, toplum yararÄ±na iÅŸ ve iÅŸçi bulma kurumundan kura ile belirlenenlerden birisi midir? AyrÄ±ca tüm bu tesadüflerin bir arada olduÄŸu ilçede bu kadar talihliyi aynÄ± anda kura ile belirleyen noterin de yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± piyangosunda Çorumlulara bilet seçmesi talihini artÄ±racaÄŸÄ± kanaatindeyiz. UmarÄ±m ki böyle bir durum olmamÄ±ÅŸ hiç yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hangi görüÅŸten, hangi inançtan olursanÄ±z olun eÄŸer kamuoyu önünde bu konuyu açÄ±klayamazsanÄ±z, biliyoruz ki adliyeden hukuktan korkmuyorsunuz. Mazlumun ahÄ± peÅŸinizi bÄ±rakmasÄ±n.” (HABER MERKEZÄ°)

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