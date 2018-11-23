â€˜KadÄ±n sorununda ODTÃœ de toplumdan farklÄ± deÄŸilâ€™

25 KasÄ±m yaklaÅŸÄ±rken ODTÃœ'lÃ¼ genÃ§ kadÄ±nlar, kadÄ±n sorununda ODTÃœ'nÃ¼n de toplumdan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ'de konuÅŸtuÄŸumuz genç kadÄ±nlar, kadÄ±n sorununun Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden ODTÜ'de bile pek parlak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. KadÄ±nlar, ÅŸiddetle mücadele için eÄŸitimle birlikte caydÄ±rÄ±cÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da uygulanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü yaklaÅŸÄ±rken ODTÜ’lü genç kadÄ±nlar ile Türkiye'de kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±, bu sorunlarÄ±n kaynaklarÄ±nÄ± ve çözümlerinin neler olabileceÄŸini aynÄ± zamanda ÅŸiddetle mücadele biçimlerini konuÅŸtuk. Åžiddetin birçok yönüyle hayatlarÄ±nÄ±n her alanÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen kadÄ±nlar mücadele yöntemleri konusunda net örnekler sunuyor.

'BASKI FÄ°ZÄ°KSEL ÅžÄ°DDETE DÖNÜÅžÜYOR'

ODTÜ HazÄ±rlÄ±k öÄŸrencisi Güzide, “Kendi çevremde fiziksel ÅŸiddete uÄŸramadÄ±m ama sokakta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalma ihtimalim çok yüksek” diyerek söze baÅŸladÄ±. DüÅŸünen ve okuyan kadÄ±ndan korkulduÄŸunu ifade eden Güzide, bunun ise cinsiyet farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan öte, sisteme dair bir sorundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Türkiye’de krizin etkilerine deÄŸinen Güzide, “Ä°nsanlarÄ±n birbirine duyduÄŸu nefrete günün koÅŸullarÄ± etki ediyor. Mevcut ekonomik durumla birlikte her ÅŸey çok pahalÄ±. Asgari ücretle geçinen aileler çocuklarÄ±na gelecek hazÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, bunun verdiÄŸi baskÄ± da psikolojik ve bazÄ± durumlarda fiziksel ÅŸiddete dönüÅŸüyor. AslÄ±nda ortak olmasÄ± gereken sorumluluklar kadÄ±na yükleniyor” diyerek ÅŸiddetin ekonomik yönüne dikkat çekti. Üniversiteli genç kadÄ±nlar açÄ±sÄ±ndan da durumun parlak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güzide, “Kendi kendimizi idare etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. ÇoÄŸunlukla ailemizin gönderdiÄŸi para yeterli olmuyor bu da üzerimizde bir ekonomik baskÄ± yaratÄ±yor” dedi. Åžiddetle nasÄ±l mücadele edilmeli sorusuna ise kadÄ±nlarÄ±n boyun eÄŸmemesi gerektiÄŸi yanÄ±tÄ±nÄ± veren Güzide, “Kendi ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n üzerinde durmalÄ±yÄ±z, kendi kararlarÄ±mÄ±zÄ± alabilmeli okumalÄ± düÅŸünmeliyiz. Ancak bu bireysel olmamalÄ±” diyerek ÅŸu örneÄŸi verdi; “DüÅŸünelim ki kutuplardayÄ±z. Küresel Ä±sÄ±nma var. Çevremizdeki buz kütleleri erirken biz ne kadar sert de dursak bizimki de eriyecektir. ErimiÅŸliÄŸi izleyemeyiz. Bu sebepten çevremizi deÄŸiÅŸtirebilmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz”.

‘YAPTIRIM UYGULANMAMASI ÅžÄ°DDETE MEÅžRULUK KAZANDIRIYOR’

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ÖÄŸrencisi Ä°mge, üniversitede içinde de hayatlarÄ±nÄ±n her alanÄ±nda olduÄŸu gibi ÅŸiddete maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Sevgilimiz, ailemiz tarafÄ±ndan psikolojik ve fiziksel ÅŸiddete maruz kalÄ±yoruz. O nedenle, 25 KasÄ±m’da mücadelenin ilerletilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yorum” dedi. Åžiddetle mücadele için ise eÄŸitimle birlikte caydÄ±rÄ±cÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da uygulanmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Ä°mge, “AynÄ± zamanda geniÅŸ çevrelerde tanÄ±nan insanlarÄ±n, politikacÄ±larÄ±n söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu söylemlere herhangi bir yaptÄ±rÄ±m uygulanmamasÄ±nÄ±n ÅŸiddete meÅŸruluk kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±k bir ÅŸekilde görüyoruz”diye konuÅŸtu.

'TOPLU TAÅžIMAYA BÄ°NERKEN NEDEN ETEK GÄ°YEMÄ°YORUM?'

Åžehir ve Bölge Planlama 3. sÄ±nÄ±ftan Bengi kadÄ±nlarÄ±n günlük hayatlarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlardan baÅŸlayarak kendi deneyimlerini aktardÄ±; “Ä°lk aklÄ±ma gelen kÄ±yafet oluyor. Bir etek ya da elbise giymiÅŸ olmaktan bahsetmiyorum. KÄ±yafetin dar ya da dekolteli olmasÄ± gibi bir örnek bile yeterli olabiliyor. Türkiye'de bence asÄ±l sorun kÄ±yafetinden dolayÄ± birine bakmak deÄŸil, buradaki 'bakmak' kelimesinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehditkâr, eleÅŸtirel ya da sapÄ±kça olmasÄ±nda yatÄ±yor. Burada yalnÄ±zca bir erkeÄŸin bakmasÄ±ndan bahsetmiyorum. Yoldan geçerken yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± da olabiliyor. Mesela ben arabaya binerken etek giyebiliyorum ama neden toplu taÅŸÄ±maya binerken giyemiyorum”? Bengi, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla yalnÄ±zca dÄ±ÅŸarÄ±da deÄŸil, evde de bilinçli ya da bilinçsiz bir ÅŸekilde aile içinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi. Üniversiteli bir kadÄ±n olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± ÅŸiddet örneklerine olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise “Åžiddet gibi örneklere rastlamasam da ilk aklÄ±ma gelen örnekler arasÄ±nda üniversitenin sosyal medya gruplarÄ±nda otostopa dair eleÅŸtiriler yazÄ±lÄ±rken 'KadÄ±n hocam almadÄ±' gibi ifadelerin yer almasÄ±nÄ± ve bu algÄ±yÄ± çok yanlÄ±ÅŸ buluyorum. Neden orada herhangi bir cinsiyeti vurguluyorsun ki?” dedi.

‘KADIN SORUNUNDA ODTÜ'DE TOPLUMDAN FARKLI DEÄžÄ°L’

ODTÜ'de de kadÄ±nÄ±n bir cinsel obje olarak görüldüÄŸünü düÅŸünen Bengi, “GiydiÄŸimiz bir kÄ±yafete dair insanlarÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± gibi durumlar buna örnek olabiliyor. O yüzden ODTÜ’nün kadÄ±n sorununa dair yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplumdan da çok uzakta olduÄŸunu düÅŸünmüyorum”diye ifade etti. Bu kadar iç içe geçmiÅŸ ve önemli bir sorunun sence bir çözümü var mÄ±dÄ±r sorumuza ise “Ben bunun çocukluktan itibaren gelen bir algÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum ve bunun da en temel sebeplerinin ailenin ve toplumun yetiÅŸtirme tarzÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Erkek çocuÄŸunun büyütülürken vücudu açÄ±k gezmesinin bir problem olmamasÄ±, hatta buna teÅŸvik edilmesi gibi örnekler ilk aklÄ±ma gelenler oluyor. Bu konu hakkÄ±nda bir çözüme ulaÅŸmak istiyorsak bunu hedef kitleyi iyi seçerek yapmalÄ±yÄ±z. Birçok araçla bu insanlara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Bence mesela bir reklam yapmak buna örnek olabilir ya da bir kamu spotu oluÅŸturmak buna dair. Ama asÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerekenin ilkokullarda kadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸine dair eÄŸitimlerin verilmesi gerektiÄŸini, sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklarÄ±n cinsiyetlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n beraber bir ÅŸey üretmelerinin gerekliliÄŸi olduÄŸunu düÅŸünüyorum” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

Son olarak Biyoloji 1. SÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Elif Dönmez, üniversitede okuyan ve bilim dünyasÄ±na atÄ±lmak isteyen bir kadÄ±n olarak ÅŸiddeti hissettiÄŸini ifade ediyor. Dönmez, ‘Bilim adamÄ±’ söyleminin dahi bu çalÄ±ÅŸmalara yÄ±llarÄ±nÄ± adamÄ±ÅŸ kadÄ±nlara bir haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dile getiriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 08:30

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