743 Ã§ocuk iÅŸlemediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± cezaevinde

YÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun anneleriyle birlikte cezaevlerinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°HD â€˜Ã‡ocuklarla ilgili acilen Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi gerekâ€™ dedi.

Hak ihlalleriyle sÄ±k sÄ±k gündeme gelen cezaevlerinde 16 KasÄ±m 2018 itibarÄ±yla 260 bin 144 kiÅŸinin bulunduÄŸu Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül tarafÄ±ndan açÄ±klanÄ±rken, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸinin (Ä°HD) 2018 raporuna göre, 743 çocuk anneleriyle birlikte halen cezaevinde bulunuyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸinin Mart 2018’de yayÄ±nlanan Ocak- AralÄ±k 2017 raporunda, Türkiye’de doÄŸumundan bir süre önce ya da hemen sonra tutuklanan kadÄ±nlar olmasÄ±nÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸu kaydedilerek, 600’e yakÄ±n kadÄ±nÄ±n küçük çocuklarÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtiliyor.

‘GEREKLÄ° BESÄ°N YARDIMINDAN FAYDALANAMIYORLAR’

Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube Yöneticisi Avukat Ercan YÄ±lmaz, iÅŸlemedikleri suçlardan dolayÄ± anneleriyle birlikte cezaevinde kalmak zorunda bÄ±rakÄ±lan çocuklarÄ±n her türlü hak ihlallerine maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Cezaevindeki çocuklarÄ±n yaÅŸ gruplarÄ±nÄ±n genelde 0-6 yaÅŸ olduÄŸunun bilgisini paylaÅŸan YÄ±lmaz, “BilindiÄŸi üzere 6 yaÅŸ grubu ve altÄ±, çocuÄŸun hem zihinsel hem fiziksel geliÅŸim çaÄŸÄ±dÄ±r. Bize gelen bilgiler de gerekli olan besin yardÄ±mÄ±ndan faydalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemledik. Özellikle cezaevi komisyonumuzun yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde annelerin en büyük ÅŸikayeti cezaevlerinde çocuklar için özel bir besin kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±dÄ±r. ÇocuklarÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ±, süt ve ek gÄ±dalar gibi besinler çocuklara verilmiyor. Tutsaklara çÄ±kan yemek neyse çocuklar da onu yemek zorunda kalÄ±yor. KoÄŸuÅŸlarda 25 kiÅŸi ile birlikte 3 çocuk varsa, o çocuklar hesap edilmeden sadece 25 tutsaÄŸa yemek veriliyor ve anne yemeÄŸini çocuÄŸuyla paylaÅŸmak zorunda kalÄ±yor” diye belirtti. 0-2 yaÅŸ grubunda olan çocuklara mamanÄ±n verilmediÄŸine dikkat çeken YÄ±lmaz, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis ve ilgili kurumlarla gerekli yazÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, ancak verilen cevaplarÄ±n gerçekten uzak ve tatmin edici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YÄ±lmaz, çocuklarÄ±n eÄŸitim alanlarÄ±nÄ±n neredeyse yok denecek kadar az olduÄŸunu da söyledi.

‘ACÄ°LEN ÇÖZÜM ÜRETÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR’

Ä°nfaz erteleme veya ev hapsi gibi uygulamalarla bu hak ihlallerinin önüne geçilebileceÄŸini aktaran YÄ±lmaz, ÅŸöyle devam etti: “Bu durumda olan anneler için Türk ceza mevzuatÄ± adli kontrol tedbirlerini, kanun içerisinde bulundurmuÅŸ. Adli kontrolde, tutuklanma durumunun olmadÄ±ÄŸÄ±, ceza kesinleÅŸtiÄŸi zaman hükümlü kalmasÄ±nÄ± engelleyecek özel durumlarÄ± olan kiÅŸiler için uygulanabilecek tedbirlerdir. Bu adli kontroller içerisinde yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklarÄ± var, elektronik kelepçe var. HaftanÄ±n belli günlerinde karakola gidip imza atma ÅŸeklinde adli kontroller var.”

Mahkemelerin ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konuda bir çalÄ±ÅŸma yapasÄ± gerektiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, bu çocuklarla ilgili bir an önce bir çözüm üretilmesi için bütün siyasi partiler ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonuna çaÄŸrÄ±da bulundu. (DiyarbakÄ±r/MA)

‘CEZAEVÄ°NDE ASKERÄ° DÜZENDE TEK SIRA DAYATILIYOR’

Antep L Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutuklu Ömer Erin, yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini gönderdiÄŸi mektupla anlattÄ±.

YoÄŸun tutuklamalarla birlikte ülkedeki var olan krizin cezaevine yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erin, hak ihlallerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

* 2 buçuk yÄ±ldÄ±r cezaevinde tutuklu bulunmaktayÄ±m. Benimle aynÄ± durumda olan 50 tutuklu var. Tutuklularla birlikte sohbet hakkÄ±mÄ±zdan, sosyal aktivitelerden yararlanamÄ±yoruz.

* 14 kiÅŸilik koÄŸuÅŸta 24 kiÅŸi kalÄ±yoruz. KoÄŸuÅŸta sadece 14 kiÅŸilik ranza var 10 arkadaÅŸ yerde uyumak zorunda kalÄ±yor. 24 kiÅŸilik koÄŸuÅŸta sadece 5 kova, 2 çek pas, bir fÄ±rça, 7 leÄŸen var. KoÄŸuÅŸlarda bulunan klozetlerin basma vanalarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Kovalarla su dökmek zorunda kalÄ±yoruz, kovalar da sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da.

* Ailelerimiz 300 - 350 kilometre uzaklÄ±ktan geliyor onlarla ayda sadece yarÄ±m saat görüÅŸebiliyoruz. Ailelerimiz ayda bir gelebiliyorlar.

* Arama adÄ± altÄ±nda odalarÄ±mÄ±z basÄ±lÄ±yor, koÄŸuÅŸlarÄ±mÄ±z daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, defterlerimize el konuyor.

* 12 Eylül uygulamalarÄ±nda olduÄŸu gibi havalandÄ±rmaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman askeri düzen olan tek sÄ±ra dayatmalarÄ±na maruz kalÄ±yoruz.

* Yersiz ve sebepsiz disiplin soruÅŸturmalarÄ± açÄ±lÄ±yor, cezalar veriliyor.

* KoÄŸuÅŸumuzda bulunan banyo ve lavabolarÄ±n kapÄ±larÄ± da dahil tüm kapÄ±larÄ±n kollarÄ± hiçbir gerekçe gösterilmeden söküldü. (Antep/MA)

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