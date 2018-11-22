TGS gazetecilere yÃ¶nelik polis engellemelerine tepki gÃ¶sterdi

TGS Ankara Åžubesi, gazetecilerin TRT Ã¶nÃ¼nde yapmak istediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± ile Yol TV'nin Ã§ekimlerine polisin mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Ankara Åžubesi, dün sendika ve meslek örgütlerinin TRT önünde yapmak istediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile Yol TV'nin çekimlerine polisin müdahale etmesine tepki gösterdi. Özellikle toplumsal olaylarÄ± takip eden ve iktidarÄ±n 'muhalif' kabul ettiÄŸi medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sistematik olarak hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, yakÄ±n zamanda hekimlerin eylemini haberleÅŸtiren Halk TV muhabirine de benzer bir saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. HalkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n engellenmesiyle AnayasanÄ±n ihlal edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, “Toplumsal olaylarÄ± takip eden gazetecilerin kolluk güçlerince engellenmesi AnayasayÄ± tanÄ±mamak anlamÄ±na gelmektedir. Ä°ktidarÄ±n politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren medya kurumlarÄ± akreditasyon baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli yollarla haber kaynaklarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakta, davalar ve tutuklamalarla gazeteciler sindirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Üzülerek belirtmek isteriz ki, kimi gazete ve televizyonlar da iktidarla ters düÅŸmemek adÄ±na gazetecileri hedef gösteren haberlere imza atmaktadÄ±rlar. Ä°ÅŸte meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± keyfice engelleyenler, ülkenin içinden geçtiÄŸi bu koÅŸullarÄ±ndan güç almaktadÄ±rlar. Görevleri baÅŸÄ±nda engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yor, Ankara Valisi SayÄ±n Vasip Åžahin ve Ankara Emniyeti’ni meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± keyfi bir ÅŸekilde engelleyenler hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemleri baÅŸlatmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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