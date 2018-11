Adana, TÃ¼rkiye'nin havasÄ± en kirli 3. kenti

Dünya Sağlık Örgütü, havadaki sağlığa zararlı partikül madde sınırını metreküpte 20 mikro gram olarak belirlemişken Adana'da bu değer 400 mikro gram.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, Türkiye’nin ve Adana’nın çevre ve gürültü kirliliğine, çarpık kentleşmeye, anız yangınlarına ve bilinçsiz enerji kullanımına dikkat çekti.

Valiliğin verilerini paylaşan Adana Barosu Çevre Komisyonu Üyesi İsmail Hakkı Atal, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığa zararlı partikül madde sınır birimini metreküpte 20 mikro gram olarak kabul etmişken Adana Meteoroloji ve Valilik istasyonlarının ölçülerinde bu değerin 400'lerde gerçekleştiğini vurguladı. Rakamlar bu kadar yüksek olmasına rağmen internet sitesinden ulaşılan bilgilerde hava kalitesinin orta derece olarak belirtilmesine tepki gösteren Atal, "Bizim ciğerlerimiz dünya halklarının ciğerlerinden farklı mı?" diye sordu.

PARTİKÜL MADDE DEĞERİ NORMAL RAKAMLARDAN 40 KAT FAZLA

Çevre ve Şehirclik Bakanlığının Adana'daki hava kalitesi ile ilgili sunduğu veriler

Atal, "20 Kasım'da Valilik istasyonu ölçümünde partikül madde (PM10) değeri 381 ug/m3, meteoroloji istasyonu PM10 değeri 464 ug/m3 olarak gerçekleşti. Paylaşılan verilerde hava kalitesi 'orta' olarak belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği PM10 sağlığa zararlı sınır değeri 20 ug/m3 olduğuna göre demek ki Türkiye'deki halkın ciğerleri dünya haklarından farklı. Çok kirli hava bile bizim ciğerlere orta derecede kirli gibi geliyor olsa gerek" dedi.

‘HAVASI EN KİRLİ 3. KENT ADANA’

Adana'da kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliğinin de büyük boyutlara ulaştığını ifade eden Dr. Müzeyyen Şevkin, “Bu nedenle doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması önem arzetmektedir. Adana, Türkiye genelinde havası en kirli 3. kent olmuştur. Üzülerek belirtmek istiyorum ki kentimiz, gürültü kirliliğinde ise birinci sırada yer almaktadır. Araştırmalar 81 ilden sadece 6’sının havasının temiz olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

‘TONLARCA TEHLİKELİ ATIK OLUŞUYOR’

TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının açıkladığı verilere göre Türkiye’de her an farklı sanayi tesislerinden tonlarca tehlikeli atık oluşturulduğunu, yapılan akademik çalışmalarda Türkiye`de son 10 yılda ortalama 7,2 milyon ton tehlikeli atık oluştuğunu ve bu süre içinde yaklaşık olarak toplam 51 milyon ton tehlikeli atık üretildiğini ifade eden Dr. Şevkin, “Bu korkunç rakamlar tehlikeli atıkların yönetiminde de dikkatli davranmamız gerektiği gerçeğini göstermiştir. Hava, çevre ve gürültü kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her geçen gün artan kirlilik, hastalıkların boyutunu da arttırmıştır. Uzmanların açıklamalarına göre hava kirliliği ölüm sebebi olarak değerlendirilmese de akciğer, kalp ve sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Astım, kronik bronşit, kalp krizi, kalp yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu gibi hastalıklar da oluşmaktadır. Adana'da 2015 ve 2016 yıllarında yapılan ölçümlerde partikül madde toleranslı yasal limit değeri yaklaşık 100 kez aşılmıştır” şeklinde konuştu. (Adana/EVRENSEL)

