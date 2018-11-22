Adana, TÃ¼rkiye'nin havasÄ± en kirli 3. kenti

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, havadaki saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± partikÃ¼l madde sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± metrekÃ¼pte 20 mikro gram olarak belirlemiÅŸken Adana'da bu deÄŸer 400 mikro gram.

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± partikül madde sÄ±nÄ±r birimi metreküpte 20 mikro gram olarak kabul edilmiÅŸken Adana'da bu deÄŸer 400'lerde gerçekleÅŸiyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Åževkin, Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamÄ±nda Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçe görüÅŸmelerinde, Türkiye’nin ve Adana’nÄ±n çevre ve gürültü kirliliÄŸine, çarpÄ±k kentleÅŸmeye, anÄ±z yangÄ±nlarÄ±na ve bilinçsiz enerji kullanÄ±mÄ±na dikkat çekti.

ValiliÄŸin verilerini paylaÅŸan Adana Barosu Çevre Komisyonu Üyesi Ä°smail HakkÄ± Atal, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± partikül madde sÄ±nÄ±r birimini metreküpte 20 mikro gram olarak kabul etmiÅŸken Adana Meteoroloji ve Valilik istasyonlarÄ±nÄ±n ölçülerinde bu deÄŸerin 400'lerde gerçekleÅŸtiÄŸini vurguladÄ±. Rakamlar bu kadar yüksek olmasÄ±na raÄŸmen internet sitesinden ulaÅŸÄ±lan bilgilerde hava kalitesinin orta derece olarak belirtilmesine tepki gösteren Atal, "Bizim ciÄŸerlerimiz dünya halklarÄ±nÄ±n ciÄŸerlerinden farklÄ± mÄ±?" diye sordu.

PARTÄ°KÜL MADDE DEÄžERÄ° NORMAL RAKAMLARDAN 40 KAT FAZLA

Çevre ve Åžehirclik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adana'daki hava kalitesi ile ilgili sunduÄŸu veriler

Atal, "20 KasÄ±m'da Valilik istasyonu ölçümünde partikül madde (PM10) deÄŸeri 381 ug/m3, meteoroloji istasyonu PM10 deÄŸeri 464 ug/m3 olarak gerçekleÅŸti. PaylaÅŸÄ±lan verilerde hava kalitesi 'orta' olarak belirtiliyor. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün belirlediÄŸi PM10 saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± sÄ±nÄ±r deÄŸeri 20 ug/m3 olduÄŸuna göre demek ki Türkiye'deki halkÄ±n ciÄŸerleri dünya haklarÄ±ndan farklÄ±. Çok kirli hava bile bizim ciÄŸerlere orta derecede kirli gibi geliyor olsa gerek" dedi.

‘HAVASI EN KÄ°RLÄ° 3. KENT ADANA’

Adana'da kalitesiz yakÄ±t kullanÄ±mÄ±ndan dolayÄ± hava kirliliÄŸinin de büyük boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dr. Müzeyyen Åževkin, “Bu nedenle doÄŸalgaz kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± önem arzetmektedir. Adana, Türkiye genelinde havasÄ± en kirli 3. kent olmuÅŸtur. Üzülerek belirtmek istiyorum ki kentimiz, gürültü kirliliÄŸinde ise birinci sÄ±rada yer almaktadÄ±r. AraÅŸtÄ±rmalar 81 ilden sadece 6’sÄ±nÄ±n havasÄ±nÄ±n temiz olduÄŸunu göstermiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

‘TONLARCA TEHLÄ°KELÄ° ATIK OLUÅžUYOR’

TMMOB Çevre Mühendisleri OdasÄ±nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Türkiye’de her an farklÄ± sanayi tesislerinden tonlarca tehlikeli atÄ±k oluÅŸturulduÄŸunu, yapÄ±lan akademik çalÄ±ÅŸmalarda Türkiye`de son 10 yÄ±lda ortalama 7,2 milyon ton tehlikeli atÄ±k oluÅŸtuÄŸunu ve bu süre içinde yaklaÅŸÄ±k olarak toplam 51 milyon ton tehlikeli atÄ±k üretildiÄŸini ifade eden Dr. Åževkin, “Bu korkunç rakamlar tehlikeli atÄ±klarÄ±n yönetiminde de dikkatli davranmamÄ±z gerektiÄŸi gerçeÄŸini göstermiÅŸtir. Hava, çevre ve gürültü kirliliÄŸi önemli bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur. Her geçen gün artan kirlilik, hastalÄ±klarÄ±n boyutunu da arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. UzmanlarÄ±n açÄ±klamalarÄ±na göre hava kirliliÄŸi ölüm sebebi olarak deÄŸerlendirilmese de akciÄŸer, kalp ve sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olduÄŸu kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AstÄ±m, kronik bronÅŸit, kalp krizi, kalp yetmezliÄŸi ve solunum yollarÄ± enfeksiyonu gibi hastalÄ±klar da oluÅŸmaktadÄ±r. Adana'da 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan ölçümlerde partikül madde toleranslÄ± yasal limit deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 100 kez aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Adana/EVRENSEL)

AyvalÄ±k'ta sularÄ± arsenikli kÃ¶ye ÅŸimdi de jeotermal sondajÄ± yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 16:27

www.evrensel.net