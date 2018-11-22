SÃ¼per Lig'de 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu

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SÃ¼per Lig'de 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu

    • 22 KasÄ±m 2018 15:19

    SÃ¼per Lig'de 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemleri aÃ§Ä±klandÄ±. Trabzonspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± Halil Umut Meler yÃ¶netecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belirlendi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ligde haftanÄ±n maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler ÅŸunlar:

    23 KasÄ±m Cuma:

    20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

    24 KasÄ±m Cumartesi:

    13.30 BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda KardeÅŸler

    19.00 MKE Ankaragücü-BeÅŸiktaÅŸ: Mete Kalkavan

    25 KasÄ±m Pazar:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

    19.00 KasÄ±mpaÅŸa-Evkur Yeni Malatyaspor: FÄ±rat AydÄ±nus

    19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    26 KasÄ±m Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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