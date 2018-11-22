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SÃ¼per Lig'de 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu
SÃ¼per Lig'de 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemleri aÃ§Ä±klandÄ±. Trabzonspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± Halil Umut Meler yÃ¶netecek.
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ligde haftanÄ±n maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler ÅŸunlar:
23 KasÄ±m Cuma:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
24 KasÄ±m Cumartesi:
13.30 BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda KardeÅŸler
19.00 MKE Ankaragücü-BeÅŸiktaÅŸ: Mete Kalkavan
25 KasÄ±m Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 KasÄ±mpaÅŸa-Evkur Yeni Malatyaspor: FÄ±rat AydÄ±nus
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 KasÄ±m Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
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