AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k Brexit Ã¼zerinde prensipte anlaÅŸtÄ±

Avrupa BirliÄŸi ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda devam eden Brexit mÃ¼zakerelerinde taslak belgede uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± için yürütülen Brexit müzakareleri kapsamÄ±nda taslak belge üzerinde uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AB Konsey BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±ndaki gelecekteki iliÅŸkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslaÄŸÄ±nÄ± 27 üye ülkeye gönderdim” dedi ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 KasÄ±m 2018

AB ile BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda geçen hafta 585 sayfalÄ±k taslak ayrÄ±lÄ±k belgesinde anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak gelecekteki iliÅŸkileri belirleyecek siyasi deklerasyon üzerinde müzakereler devam ediyordu. (AA)

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