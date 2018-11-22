AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k Brexit Ã¼zerinde prensipte anlaÅŸtÄ±

FotoÄŸraf: AA

AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k Brexit Ã¼zerinde prensipte anlaÅŸtÄ±

    • 22 KasÄ±m 2018 15:04

    Avrupa BirliÄŸi ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda devam eden Brexit mÃ¼zakerelerinde taslak belgede uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

    Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± için yürütülen Brexit müzakareleri kapsamÄ±nda taslak belge üzerinde uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

    AB Konsey BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±ndaki gelecekteki iliÅŸkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslaÄŸÄ±nÄ± 27 üye ülkeye gönderdim” dedi ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    AB ile BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda geçen hafta 585 sayfalÄ±k taslak ayrÄ±lÄ±k belgesinde anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak gelecekteki iliÅŸkileri belirleyecek siyasi deklerasyon üzerinde müzakereler devam ediyordu. (AA)

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