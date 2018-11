AB ve BirleÅŸik KrallÄ±k Brexit Ã¼zerinde prensipte anlaÅŸtÄ±

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit müzakerelerinde taslak belgede uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ve Birleşik Krallık arasındaki gelecekteki ilişkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim” dedi ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaşı sağlandığını söylediğini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayına sunulacağını duyurdu.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.