Prof. Dr. Yeldan: TÃ¼rkiye ekonomisinde kÄ±skanÄ±lacak bir durum yok

KODA Ã‡arÅŸamba Seminerlerinde bu hafta 'KÃ¼resel Kriz: DÃ¼nya ve TÃ¼rkiye Ekonomisi Ä°Ã§in Dersler' konusu tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) Hayat Bilgisi Okulunda gerçekleÅŸtirilen ÇarÅŸamba Seminerlerinde bu hafta ekonomik kriz tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Prof. Dr. Erinç Yeldan'Ä±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seminerde kriz, enine boyuna konuÅŸuldu.

Ülkenin bu dönem 1994 ve 2001'de yaÅŸanan döviz krizine benzer bir süreçten geçtiÄŸini belirten Yeldan, "Türkiye ekonomisi 1994 ve 2001 dönemlerindeki döviz krizinden geçiyor. Buna ne derseniz deyin, ister kriz deyin, ister iyi oldu deyin, isterseniz kötü oldu deyin, durum bu" dedi.

'SANAYÄ° Ä°STÄ°HDAMINDA GERÄ°LEME VAR'

FotoÄŸraf: Evrensel

Son dönemde sanayi istihdamÄ±nda gerileme olduÄŸunu aktaran Yeldan, "Türkiye giderek sanayisizleÅŸti bu dönemde. 1994'te imalat sanayi yüzde 25'ler dolayÄ±nda iken 2014'e gelince yüzde 15'lere kadar düÅŸtü. Sadece imalat açÄ±sÄ±ndan düÅŸünmeyelim. Sanayi istihdamÄ±nÄ±n payÄ±nda da gerileme var. Sanayide çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± giderek azalÄ±yor. Bütün bunlar döviz kuruna baÄŸlÄ± deÄŸil tabii ama hepsi birbirine baÄŸlÄ± olgu" diye konuÅŸtu.

Kapitalizmin kaçÄ±nÄ±lmaz krizlerinin olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Yeldan, "Ortada kÄ±skanÄ±lacak bir durum yok. Günü kurtaracak spekülatif nitelikli faaliyetlerde bulunuyoruz, manzara bu. 2008'de yaÅŸanan kriz, kapitalizmin kaçÄ±nÄ±lmaz krizlerini finansallaÅŸma ile, para basarak aÅŸma çabasÄ±nÄ±n doÄŸrudan bir ürünüdür" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

www.evrensel.net