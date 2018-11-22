Tabip OdasÄ±: â€˜Dr. YaÅŸar UlutaÅŸâ€™Ä±n yanÄ±ndayÄ±zâ€™

SavaÅŸa karÅŸÄ± bildiriye imza attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Aile HekimliÄŸi SÃ¶zleÅŸmesi fesh olan Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ'Ä±n gÃ¶revine dÃ¶nmesi iÃ§in aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Türk Tabipler BirliÄŸinin “SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur” baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamasÄ±nda imzasÄ± bulunduÄŸu için Aile HekimliÄŸi SözleÅŸmesi fesh olan Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ’Ä±n görevine dönmesi için Adana Tabip OdasÄ± ve SES üyeleri Adana Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca daha önce aynÄ± gerekçeyle TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliÄŸi sözleÅŸmesinin feshedilmiÅŸ, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz da “Devlet MemurluÄŸundan ÇÄ±karma” talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiÅŸti.

Türk Tabipleri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Sinan AdÄ±yaman, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendi bünyesinde çalÄ±ÅŸan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi cezalandÄ±rarak aynÄ± zamanda TTB faaliyetlerine de müdahale etmeye, TTB’yi etkisiz kÄ±lmaya ve baskÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AdÄ±yaman, “Bu uygulama ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, yasalarÄ±n TTB Merkez Konseyine tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± görevleri kamusal sorumluluÄŸa, hekimlik deÄŸerlerine ve insan haklarÄ±na uygun olarak yerine getirme görevlerini engellemeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sÄ±ÄŸmayan anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçmeye, yetkilerini kötüye kullanma anlamÄ±na gelen bu soruÅŸturma ve görevden alma iÅŸlemlerini sonlandÄ±rmaya, evrensel insanlÄ±k deÄŸerlerini hatÄ±rlamaya, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ve Dr. Selma Güngör’ü derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz” diye konuÅŸtu.

‘UYGULAMA HEKÄ°MLE BÄ°RLÄ°KTE HASTALARI DA CEZALANDIRMAKTADIR’

Hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi açÄ±klamada kurumlar adÄ±na basÄ±n metnini okuyan Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Hiçbir demokratik kurala uymayan, düÅŸünce ifadesini suç sayan bu süreç, ÅŸimdi de Tabip OdamÄ±z ve TTB Merkez Konsey üyesi olan Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ’Ä± hastalarÄ±ndan ayÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bu hekimle birlikte hastalarÄ±nÄ± da cezalandÄ±rmaktÄ±r.” dedi.

DR. ULUTAÅž: ‘BAKANLIK BU YANLIÅž UYGULAMADAN VAZGEÇMELÄ°DÄ°R’

Dr. UlutaÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü “Türk Tabipleri BirliÄŸinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klama, her türlü çatÄ±ÅŸma durumunda evrensel ilkeler çerçevesinde insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yaÅŸamÄ±nÄ±n ve doÄŸanÄ±n korunmasÄ± için gerekli önlemleri alma ve çatÄ±ÅŸmalara neden olan koÅŸullarÄ± ortadan kaldÄ±rma yükümlülüÄŸü bulunan otoritenin, ciddi bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu oluÅŸturan, sivillerin etkilendiÄŸi çatÄ±ÅŸma sürecine gidiÅŸi sona erdirmek için adÄ±m atmasÄ± talebidir. Ben, bir hekim, bir insan ve TTB Merkez Konseyinin bir üyesi olarak bu açÄ±klamayÄ± Anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde deÄŸerlendirdiÄŸim için “SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur" baÅŸlÄ±klÄ± metnin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± onayladÄ±m. Buda sözleÅŸmemin feshini gerektirecek bir durum deÄŸildir. BakanlÄ±k bu yanlÄ±ÅŸ uygulamadan vazgeçmelidir” dedi.

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