CHP'den 'adrese teslim kanun teklifleri' eleÅŸtirisi

TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanununda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklileri eleÅŸtiren CHP'li Barut: Bu kanundan yararlanacak kurumlar neden sadece TOBB ve TESKâ€™tir?

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanununda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun teklifi görüÅŸmelerinde CHP Grubu adÄ±na kürsüye çÄ±kan Adana Milletvekili Ayhan Barut, kiÅŸiye özel yasal düzenlemelerle adrese teslim kanun teklifleriyle Meclisin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na gölge düÅŸürüldüÄŸünü söyledi. Bu teklifin kiÅŸilere özel hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Barut, "Bu yönüyle de eleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum" dedi.

'SERMAYE ÖRGÜTLERÄ° TAMAM, EMEK ÖRGÜTLERÄ° YOK'

TOBB Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik öngören teklifi eleÅŸtiren Ayhan Barut, "Ä°ktidar tarafÄ±ndan verilen söz konusu kanun teklifine göre 'Birlik baÅŸkanlarÄ± ve birlik yönetim kurulu üyeleri, borsa ve odalarÄ±n baÅŸkanlarÄ± ile yönetim kurulu üyeleri, genel ya da yerel seçimlerde listeye girerler ya da girmediklerinde geri dönebilirler' denilmektedir. Bunun çiftçe standart olduÄŸunu düÅŸünmekteyim. Çünkü bu kanundan yararlanacak kurumlar neden sadece TOBB ve TESK’tir? BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan 18 oda ve örgütler neden yok? Ben size söyleyeyim, sermaye örgütleri tamam, emek örgütleri yok. TMMOB, Tabipler OdasÄ±, EczacÄ±lar OdasÄ±, Barolar, DiÅŸ Hekimleri OdalarÄ± gibi odalarÄ±n Anayasa’nÄ±n 135’inci maddesine göre kurulmuÅŸ kamu tüzel kiÅŸiliÄŸine sahip meslek örgütleridir" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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