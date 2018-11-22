KESK Bursa KadÄ±n Meclisi Flormar iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸuyor

FotoÄŸraf: MA

KESK Bursa KadÄ±n Meclisi Flormar iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸuyor

    • 22 KasÄ±m 2018 14:34

    KESK Bursa KadÄ±n MeclisiÂ 25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde direniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§ileri ile buluÅŸacak.

    KESK Bursa KadÄ±n Meclisi 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nde direniÅŸlerinin 7. ayÄ±nda olan Flormar iÅŸçileriyle buluÅŸacak.

    Flormar kozmetik firmasÄ±nda sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmak için KESK Bursa KadÄ±n Meclisi direniÅŸteki iÅŸçilerle söyleÅŸi düzenleyecek.

    AfiÅŸ: KESK Bursa KadÄ±n Meclisi

    25 KasÄ±m Pazar günü KESK toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak söyleÅŸi 13.30'da baÅŸlayacak. "Flormar DeÄŸil DireniÅŸ GüzelleÅŸtirir" diyen KESK Bursa KadÄ±n Meclisi tüm kadÄ±nlarÄ± direniÅŸteki iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. (Bursa/EVRENSEL)

    Kayseri'de kadÄ±nlar, Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in bir araya geliyor

    Flormar iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸ bizi cesaretlendiriyor

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