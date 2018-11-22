Ã–ÄŸretmenler borÃ§ iÃ§inde: YÃ¼zde 72'sinin kredi borcu var

TÃ¼rk EÄŸitim-Sen'in 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ Anketine katÄ±lan Ã¶ÄŸretmenlerin yÃ¼zde 72'si kredi Ã§ekerek geÃ§imini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kamu Sen’e baÄŸlÄ± Türk EÄŸitim-Sen Genel Merkezi tarafÄ±ndan, 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü dolayÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanan öÄŸretmenlerin yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin anket çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± Ankara The Green Park'ta düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±klandÄ±. Türkiye genelinden 11 bin 454 eÄŸitimcinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anketin sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klayan Türk EÄŸitim-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Talip Geylan, ankete katÄ±lanlarÄ±n yüzde 83.1'inin öÄŸretmen, yüzde 10.2'sinin okul müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, yüzde 6.7'sinin ise okul müdürü olduÄŸunu belirtti.

MUTFAÄžA ZAM CEP YAKIYOR

Ankete göre anket katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yüzde 72.3'ünün kredi borcu bulunuyor. BunlarÄ±n yüzde 11.7'sinin 5 bin - 10 bin TL, yüzde 21'inin 10 bin TL - 30 bin TL, yüzde 17.8'inin 30 bin TL - 50 bin TL, yüzde 12.9'unun 50 bin TL - 70 bin TL, yüzde 12.9'unun 70 bin TL - 100 bin TL, yüzde 11.2'sinin 100 bin TL - 150 bin TL, yüzde 6.5'inin 150 bin TL - 200 bin TL arasÄ±, yüzde 6'sÄ±nÄ±n ise 201 bin TL üzeri kredi borcu var. “Son yapÄ±lan zamlardan en çok hangisi bütçenizi etkiledi?” sorusuna eÄŸitimcilerin yüzde 63.7’si “gÄ±da ürünleri” cevabÄ± verdi.

ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI PSÄ°KOLOJÄ°K SORUNLAR YARATIYOR

Anket sonuçlarÄ±na göre eÄŸitimcilerin yüzde 96'sÄ± son bir yÄ±l içerisinde alÄ±m gücünün azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürken, yüzde 3'ü aynÄ± seviyede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzde 1'i ise alÄ±m gücünün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. EÄŸitimcilerin verdikleri cevaplara göre alÄ±m gücünün azalmasÄ± ihtiyaçlarda kesinti yapmaktan aile içi tartÄ±ÅŸmalara ve psikolojik rahatsÄ±zlÄ±klara kadar birçok sorunu doÄŸuruyor. Ankete katÄ±lanlara yöneltilen “AlÄ±m gücünüz azalÄ±yor ise bu en çok hangi durumu ortaya çÄ±karÄ±yor?” sorusuna verilen en yaygÄ±n cevap yüzde 41.3 ile giyim, barÄ±nma, Ä±sÄ±nma vb en temel ihtiyaçlarda kÄ±sÄ±tlamaya gidilmesi. EÄŸitimcilerin yüzde 10.2'si alÄ±m gücünün azalmasÄ±nÄ±n aile içi tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken diÄŸer yüzde 10.2'si yeterli ve dengeli beslenmeye engel olduÄŸunu düÅŸünüyor. Verilen cevaplara göre döviz kurundaki artÄ±ÅŸ ve enflasyon nedeniyle memurlara ek zam yapÄ±lmasÄ± fikrini destekleyen öÄŸretmenlerin oranÄ± yüzde 98.4 olurken, ek iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten öÄŸretmenlerin oranÄ± yüzde 26.2.

ÖÄžRETMENE ÅžÄ°DDETTE CEZASIZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR

Ankete katÄ±lan öÄŸretmenlerin yüzde 29.3’ü okulda veya okul çevresinde ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. “Size kim ÅŸiddet uyguladÄ±” sorusuna verilen yanÄ±tlara göre öÄŸretmenler, yüzde 67 oranla veli veya öÄŸrencilerden, yüzde 28.3 oranÄ±nda okul yöneticilerinden, yüzde 3.5 diÄŸer öÄŸretmenlerden, yüzde 1.2 memur veya yardÄ±mcÄ± personelden ÅŸiddet görüyor. Åžiddete maruz kalan öÄŸretmenler içerisinde ÅŸikayette bulunanlarÄ±n oranÄ± ise son derece düÅŸük.

ÖÄžRETMENLER EN ÇOK KAYIRMACILIK VE KADROLAÅžMADAN ÅžÄ°KAYETÇÄ°

Ankette en dikkat çeken konularÄ±n baÅŸÄ±nda öÄŸretmenlerin motivasyonunu düÅŸüren temel unsurlar geliyor. Buna göre, öÄŸretmenlerin yüzde 37.3'ü yandaÅŸ kayÄ±rmacÄ±lÄ±k ve kadrolaÅŸma, yüzde 25'i öÄŸrenci/veli tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±, yüzde 16.2'si eÄŸitim politikalarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikler, yüzde 10.3'ü ücretlerin düÅŸük olmasÄ±, yüzde 5.6'sÄ± yöneticilerin mobbing uygulamasÄ±, yüzde 2.6'sÄ± ise sÄ±nÄ±f mevcutlarÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± ve öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±nÄ± motivasyonlarÄ±nÄ± düÅŸüren en önemli etken olarak görüyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 14:46

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