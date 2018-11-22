ODTÃœâ€™de bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± paneli dÃ¼zenlendi

ODTÃœ Bilim TopluluklarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen panelde bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda beklentiyi karÅŸÄ±layacak bir Ã§alÄ±ÅŸma gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

ODTÜ’de Bilim TopluluklarÄ± tarafÄ±ndan “Türkiye’de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±” paneli düzenlendi. Panele Bilim ve Gelecek Dergisi Ankara Temsilcisi UÄŸur YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ginko Bilim YayÄ±n Kurulu Üyesi Onur Öztürk ve Tarih VakfÄ± Mütemadi Üyesi Haydar Temur katÄ±ldÄ±. Panelde ilk sözü alan Bilim ve Gelecek Dergisi Ankara Temsilcisi UÄŸur YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki sayÄ± sonra 15. yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacak olan derginin yalnÄ±zca son bilimsel geliÅŸmeleri aktarmakla kalmayan, bilimin toplumsal yanÄ±nÄ± da irdeleyen bir çizgiyi benimsediÄŸini söyledi. Son dönemlerde yayÄ±ncÄ±lar olarak kimi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ve daÄŸÄ±tÄ±m sorununun bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geldiÄŸini ifade etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, ekonomik krizin her alanda olduÄŸu gibi yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ±nda da kendisini hissettirdiÄŸine deÄŸinerek bu sorunlarÄ± ancak gönüllülük esasÄ±na dayanan bir çalÄ±ÅŸma ile aÅŸabildiklerini dile getirdi.

‘YAYINEVLERÄ° ARASINDA DAYANIÅžMA OLMALI’

Ginko Bilim’den Onur Öztürk, bilim teriminin giderek daraltÄ±lmÄ±ÅŸ bir anlamda sadece doÄŸa bilimleri anlamÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ±nda yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n bu durumu aÅŸmak olduÄŸunu söyledi. Ginko Bilim’in, Evrensel BasÄ±m YayÄ±n’Ä±n KHK ile kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapma amacÄ±yla kurulduÄŸunu ve 700 kitaplÄ±k bir yayÄ±n geleneÄŸine sahip olduÄŸunu belirten Öztürk, Ginko Bilim olarak ise ÅŸimdiye kadar 11 kitap yayÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Öztürk, üçüncü kültür çizgisi dahilinde sosyal bilimlerle doÄŸa bilimlerinin birbiriyle iletiÅŸim halinde olmasÄ±nÄ± hedefleyen bir yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimsediklerini belirtti. Türkiye’de bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± alanÄ±ndaki sorunlara deÄŸinen Öztürk, devletin bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± alanÄ±ndan çekilmesiyle birlikte bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan yayÄ±nevlerine olaÄŸanüstü bir sorumluluk yüklendiÄŸini ifade etti. Öztürk, bu kapsamda bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilebilmesi için yayÄ±nevleri arasÄ±nda rekabetten ziyade dayanÄ±ÅŸma olmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. Türkiye’deki okurlarÄ±n beklentisinin de bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi yönünde olduÄŸunu dile getiren Öztürk, “Bunu özellikle TÜYAP’taki Ä°stanbul Kitap FuarÄ±nda gördük. Bu beklentiyi karÅŸÄ±layacak bir çalÄ±ÅŸma gerekiyor” dedi.

ODTÃœâ€™de, â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ paneli dÃ¼zenlenecek

‘SÄ°VÄ°L BÄ°R TARÄ°H BÄ°LÄ°NCÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Tarih VakfÄ± Mütemadi Üyesi Haydar Temur ise Tarih VakfÄ±nÄ±n demokratik ve sivil bir tarih bilinci geliÅŸtirmek amacÄ±yla kamu yararÄ± için kurulduÄŸunu söyledi. Tarih yazÄ±mÄ±nda egemen olan siyasi tarihin dÄ±ÅŸÄ±nda ekonomik, sosyal tarih ve sÄ±radan insanlarÄ±n, dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlarÄ±n tarihini anlatma gayeleri olduÄŸunu belirten Temur, dinsel, kültürel, etnik ve cinsel ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan uzak bir tarih anlatÄ±sÄ± ile tarih eÄŸitiminin daha düzgün bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± için faaliyetler yürütmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net