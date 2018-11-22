'Ortak adaylar Kocaeli'de AKP'nin yerel iktidarÄ±na son verecek'

HDP Kocaeli Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ yerel seÃ§imlere, 'Ä°lkelerde kararlÄ±lÄ±k, politikada esneklik' ÅŸiarÄ±yla hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Ä°l Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerine dair açÄ±klamalarda bulundu. Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžehabettin IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "Her kesimden kamuoyunun desteÄŸini alabilecek, ÅŸiddet ve nefret suçu iÅŸlememiÅŸ, tekçiliÄŸi deÄŸil toplumcu çoÄŸulculuÄŸu pratikte hayata geçirebilecek aday profilleri üzerinden yapÄ±lacak 31 Mart yerel seçimleri Kocaeli'de AKP'nin yerel iktidarÄ±na son verecektir" dedi.

Pazar günü yapÄ±lan geniÅŸletilmiÅŸ il toplantÄ±sÄ±nda "Ä°lkelerde kararlÄ±lÄ±k, politikada esneklik" sloganÄ±yla "Ä°l seçim örgütleme" ile "Aday adayÄ± kabul ve deÄŸerlendirme" komisyonlarÄ±nÄ±n kurulduÄŸunu belirten IÅŸÄ±k, "OluÅŸturulan komisyonlarla yerel seçim startÄ±nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Partimizin yerel seçim stratejisi, AKP hükümetinin kamu gücünü kullanarak kayyÄ±mla el konulmuÅŸ halkÄ±n yerel iradesini atanmÄ±ÅŸlarla deÄŸil, seçilmiÅŸlerle tekrar tesis etmek, bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerellerde ise AKP'nin yerel iktidarÄ±na son vermek üzerine formüle edilmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

Öncelikle tüm belde, ilçe ve illerde kendi adaylarÄ± ile seçime gireceklerini belirten IÅŸÄ±k, "Parti hukuku gözetilerek ilkelerimizde taviz verilmeden politikalarÄ±mÄ±zda esneklik arzÄ± ile yerel demokrasi güçleri ile giriÅŸilecek her türlü ittifak, hiçbir pazarlÄ±k ve zorlayÄ±cÄ± ön koÅŸul olmaksÄ±zÄ±n baÅŸvurulacak formül arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.

'AKP'NÄ°N YEREL Ä°KTÄ°DARINA SON VERÄ°LECEK'

Ä°steklerinin salt seçimi kazanmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan IÅŸÄ±k, çevre ile uyumlu yaÅŸanÄ±lÄ±r çaÄŸdaÅŸ kent yaÅŸamÄ±nÄ± tesis etmek istediklerini belirtti. Yerel yönetimlerin gençlik ve kadÄ±n meclisleri baÅŸta olmak üzere halk meclisleri ile ortaklaÅŸÄ±larak yürütülmesi gerektiÄŸini söyleyen IÅŸÄ±k, "Yerel yönetimler halkÄ± soymaya endekslenmiÅŸ, anlaÅŸÄ±lmaz ilave kalemlerle ÅŸiÅŸirilmiÅŸ fatura üzerinden kurnazlÄ±k ve fetbazlÄ±k taslanarak gelir elde etmeyi deÄŸil, farklÄ± tercih, felsefe, inanç ve etnisiteye mensup toplum kesimlerine eÅŸit hizmeti esas almalÄ±dÄ±r. AKP BelediyeciliÄŸi deÅŸifre olmuÅŸ, tüm toplum kesimleri tarafÄ±ndan kurtulmasÄ± büyük bir ciddiyetle arzu edilen bir gerçeklik haline gelmiÅŸtir. Tüm demokrasi güçlerinin ortak ve birlik çabasÄ± neticesinde halkÄ±n beklentisine cevap olabilecek, her kesimden kamuoyunun desteÄŸini alabilecek, ÅŸiddet ve nefret suçu iÅŸlememiÅŸ, tekçiliÄŸi deÄŸil toplumcu çoÄŸulculuÄŸu pratikte hayata geçirebilecek aday profilleri üzerinden yapÄ±lacak 31 Mart yerel seçimleri Kocaeli'de AKP'nin yerel iktidarÄ±na son verecektir" ifadelerini kullandÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

www.evrensel.net