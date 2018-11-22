'Asgari Ã¼cret iÃ§in iÅŸÃ§ilerin talebini esas alan mÃ¼cadele hattÄ± olmalÄ±'

GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan Gündem Özel'e konuk oldu; ZeliÅŸ Ä±rmak'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ekonomik kriz, emekçilerin krize karÅŸÄ± mücadelede neler yapabileceÄŸi, Ä°zmir'deki TARÄ°Åž direniÅŸi ile Gebze OSB'de yeni baÅŸlayan TayaÅŸ direniÅŸi hakkÄ±ndaki sorulara yanÄ±t veren Seyit Aslan, önemli deÄŸerlendirmelerde bulundu. Aslan'Ä±n deÄŸerlendirmelerinden öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

â– TARÄ°Åž'te çalÄ±ÅŸmaya devam eden iÅŸçilere dönük büyük bir baskÄ± var.

â– Yeni ekonomi programÄ± krizin açÄ±k itirafÄ±dÄ±r.

â– Ä°ktidar asgari ücret tartÄ±ÅŸmasÄ±nda kriz yokmuÅŸ; temel tüketim malzemelerine zam gelmemiÅŸ gibi davranÄ±yor.

â– Bugün maalesef; iÅŸçilerin çÄ±karÄ±nÄ± konfederasyonlarÄ±n çÄ±karÄ±nÄ±n önünde tutan bir anlayÄ±ÅŸ yok.

â– Kitlesel bir mücadele olmadÄ±ÄŸÄ± sürece taleplerimizi hayata geçirme imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.

â– DireniÅŸ alanlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmamalÄ±yÄ±z.

â– Hak-Ä°ÅŸ enflasyonun yüzde 25 olduÄŸu koÅŸullarda asgari ücretin 2 bin TL olmasÄ±nÄ± dpÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Evet doÄŸru deÄŸildir, ancak Hak-Ä°ÅŸ dönüp kendisine bakmayacak mÄ±? Hak-Ä°ÅŸ'in örgütlü olduÄŸu iÅŸ yerlerinde yüz binlerce iÅŸçi hala asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor. 400-500 bin üyenizi sokaÄŸa çÄ±karÄ±p asgari ücret için mücadele etmedikten sonra bu açÄ±klamanÄ±n bir önemi yoktur.

â– Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hiç bir zaman iÅŸçilerin talebi yerine getirilmedi. Çünkü komisyonda ücret hükümet ve iÅŸverenlerin ortak tutumuyla belirlendi.

â– Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸtirilmelidir. Patronlar bu komisyonda olmamalÄ±. Ä°ktidar zaten canhÄ±raÅŸ onlarÄ± savunuyor. Ya da hükümet çekilecek aradan, patronlarla sendikalar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya belirleyecek.

â– Asgari ücret için mücadeleyi ilerletmediÄŸimiz sürece on binlerce, yüz binlerce iÅŸçi harekete geçmediÄŸi sürece masadaki pazarlÄ±k kurtarmaz.

â– AKP'nin çoÄŸunluÄŸu var mecliste. MHP'yle birlikte istediÄŸi yasalarÄ± geçiriyor. O zaman yapÄ±lacak tek ÅŸey, milyonlarca iÅŸçi ve emekçinin taleplerini yerine getirecek bir mücadele hattÄ±nÄ±n örgütlenmesi ve muhalefet partilerinin de bu hatta destek olmasÄ±. (Evrensel WebTV)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 16:01

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