Gazetelere ilan ambargosu: Firmalar ilanlarÄ±nÄ±n gizlenmesini istiyor

Cumhuriyet gazetesinin eski reklam direktÃ¶rÃ¼, gazeteye destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸan firmalarÄ±n baskÄ±lardan dolayÄ± ilanlarÄ±nÄ± gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

RS FM’de yayÄ±mlanan Yavuz OÄŸhan’dan Bidebunudinle programÄ±na konuk olan Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin eski reklam direktörü AyÅŸe Sözeri Cemal, gazetelere uygulanan reklam ambargosuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Karar Gazetesinin bir bildiri yayÄ±nlayarak, yayÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana bir ilan ambargosu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi programda AyÅŸe Sözeri Cemal, “Sadece Karar gazetesi deÄŸil, ana akÄ±mÄ± temsil eden büyük gazetelere de, reklam verilmemesi konusunda baskÄ±lar yapÄ±ldÄ±.”

Duayen reklamcÄ±, Cumhuriyet gazetesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde yaÅŸanan bir olayÄ± anlattÄ±:

“Hürriyet’te ve Cumhuriyet’te çalÄ±ÅŸtÄ±m. Cumhuriyet’teki son dönemimde, gazeteye ilan vermek isteyen, bu cesareti gösteren firmalar, ilanlarÄ±nÄ±n görünür bir yerde olmamasÄ±nÄ± rica ediyorlardÄ±. Bir yandan desteklemek istiyor ama görünür yerde olmak istemiyorlar. Hatta, ‘Ä°lanÄ± gömün’ tabirini kullanÄ±yorlardÄ±.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 14:05

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