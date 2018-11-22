KaboÄŸlu'dan DemirtaÅŸ kararÄ± yorumu: AÄ°HM kararlarÄ± baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi ve ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerini 'talihsizlik' olarak yorumladÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verilen AÄ°HM kararÄ±nÄ±n Türkiye için tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir ÅŸekilde baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi. 12 Eylül askeri yönetiminin bile o dönem Avrupa Konseyi üyeliÄŸi Yunanistan gibi askÄ±ya alÄ±nmasÄ±n diye Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'ne uyma sözü verdiÄŸini hatÄ±rlatan KaboÄŸlu, Türkiye'nin 1987 yÄ±lÄ±ndan beri bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmenin uluslararasÄ± bir anayasasÄ± niteliÄŸinde olduÄŸunu söyledi.

‘TÜRKÄ°YE, AVRUPA KONSEYÄ°'NÄ°N KURUCU ÜYESÄ°DÄ°R’

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kararÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±na yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. KaboÄŸlu, Türkiye’nin 70 yÄ±l önce kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Her siyasal akÄ±m buna katkÄ±da bulunmuÅŸtur. Bu da Türkiye Cumhuriyeti olarak açÄ±k bir tehahüdün altÄ±na girdiÄŸimizi gösterir” dedi. Karar ile ilgili açÄ±klamalarÄ±na 12 Eylül askeri yönetiminden örnek verdi. KaboÄŸlu, Albaylar CuntasÄ± döneminde Yunanistan'Ä±n Avrupa Konseyi üyeliÄŸi askÄ±ya alÄ±nÄ±rken, Türkiye'de 12 Eylül cuntacÄ±larÄ±nÄ±n o dönem bireysel baÅŸvuru hakkÄ± henüz tanÄ±nmasa da Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'ne uyacaklarÄ±na iliÅŸkin “biz en kÄ±sa zamanda normalleÅŸmeye yöneleceÄŸiz, bizim üyeliÄŸimizi askÄ±ya almayÄ±n” dediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°HAS TÜRKÄ°YE’NÄ°N ULUSLARARASI ANAYASASIDIR

Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile iliÅŸkisinin kurucu üye devlet sÄ±fatÄ±yla olduÄŸunu belirten KaboÄŸlu, “SözleÅŸmeyi iç hukukuna dahil etmiÅŸ bir devlet olarak bunu partiler ve hükümetler ötesi politika haline getirmiÅŸ bulunuyoruz. NasÄ±l ki bizim AnayasamÄ±z yürürlülüktedir ve herhangi bir siyasal parti, birinci parti veya sonuncu parti buna itiraz etmiyorsa, Avrupa SözleÅŸmesi de buna benzetilebilinir. Bu ÅŸekilde bir tür Türkiye’nin devlet ötesi uluslararasÄ± hukuk anlamÄ±nda AnayasasÄ±dÄ±r" dedi.

ERDOÄžAN HAKKINDA HUKUKÄ° MEKANÄ°ZMA BAÅžLATILABÄ°LÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± bir talihsizlik olarak niteleyen KaboÄŸlu, “Hemen belirteyim Anayasa madde 138 ‘mahkeme kararÄ± baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r, yasama-yürütme ve yargÄ± organlarÄ± buna uymak zorundadÄ±r’. Tersini düÅŸünmek bu kararÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸmak AnayasanÄ±n 138. maddesinin son fÄ±krasÄ±nÄ± ihlal etmek anlamÄ±na gelir ve bunu engellemeye çalÄ±ÅŸanlar hakkÄ±nda da bir hukuki mekanizma iÅŸletilebilinir. Tabii ki önemli olan bu aÅŸamaya getirilmemesi” ifadelerini kullandÄ±.

TÜRKÄ°YE ADINA TALÄ°HSÄ°Z BÄ°R Ä°LK!

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± nitelemeler sonrasÄ±nda mahkemenin kararÄ±nÄ± verdiÄŸini ve bunun baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunun ifade edildiÄŸini söyleyen KaboÄŸlu, “Son örneÄŸini Rahip Brunson kararÄ±nda gördük. 70 yÄ±llÄ±k Avrupa Konseyi tarihinde ve 28 yÄ±llÄ±k Avrupa Mahkemesi’nin Türkiye’nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± dönemden beri bir ilktir ve bu da bir talihsizliktir ülkemiz adÄ±na” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AÄŸustos 2014’ten bu yana AnayasasÄ±zlaÅŸtÄ±rma sürecinin ErdoÄŸan öncülüÄŸünde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden KaboÄŸlu, “SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n serbest yargÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±rlar. Tabii hukuka saygÄ±mÄ±z gereÄŸi bu konuda görevin mahkemeye düÅŸtüÄŸünü ve muhatap mahkemenin ilgili aÄŸÄ±r ceza mahkemesinin bu konuda onun tahliye kararÄ±nÄ± vermesi gerektiÄŸini bir kez daha belirtelim” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

â€˜Karar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren tahliye edilmeliâ€™

Siyasi parti liderleri, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± yorumladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 13:01

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