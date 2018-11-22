KaboÄŸlu: AÄ°HM kararlarÄ±na 12 EylÃ¼l askeri yÃ¶netimi bile sÄ±rt Ã§evirmedi

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi ve ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zlerini 'talihsizlik' olarak yorumladÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verilen AÄ°HM kararÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi. 12 Eylül askeri yönetiminin bile Avrupa SözleÅŸmesi’ne sÄ±rt çevirmediÄŸini söyleyen KaboÄŸlu, “Bu bir tür Türkiye'nin devlet ötesi uluslararasÄ± hukuk anlamÄ±nda AnayasasÄ±dÄ±r” dedi.

‘TÜRKÄ°YE, AVRUPA Ä°NSAN HAKLARI MEKANÄ°ZMASININ KURUCU ÜYESÄ°DÄ°R’

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kararÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±na yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. KaboÄŸlu, Türkiye’nin 70 yÄ±l önce kurulan Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n kurucu üyeleri arasÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Her siyasal akÄ±m buna katkÄ±da bulunmuÅŸtur. Bu da Türkiye Cumhuriyeti olarak açÄ±k bir tehahüdün altÄ±na girdiÄŸimizi gösterir” dedi.

12 Eylül askeri yönetiminden örnek veren KaboÄŸlu, “O dönemde bizdeki askeri yönetimler bile buna sÄ±rt çevirmemiÅŸtir” diyerek “NasÄ±l Türkiye'deki Anayasa'ya hiçbir siyasal parti itiraz edemiyorsa Avrupa SözleÅŸmesi de buna benzetilebilinir. Bu ÅŸekilde bir tür Türkiye’nin devlet ötesi uluslararasÄ± hukuk anlamÄ±nda AnayasasÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

ERDOÄžAN HAKKINDA HUKUKÄ° MEKANÄ°ZMA BAÅžLATILABÄ°LÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± bir talihsizlik olarak niteleyen KaboÄŸlu, “Hemen belirteyim Anayasa madde 138 ‘mahkeme kararÄ± baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r, yasama-yürütme ve yargÄ± organlarÄ± buna uymak zorundadÄ±r’. Tersini düÅŸünmek bu kararÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸmak AnayasanÄ±n 138. maddesinin son fÄ±krasÄ±nÄ± ihlal etmek anlamÄ±na gelir ve bunu engellemeye çalÄ±ÅŸanlar hakkÄ±nda da bir hukuki mekanizma iÅŸletilebilinir. Tabii ki önemli olan bu aÅŸamaya getirilmemesi” dedi.

TÜRKÄ°YE ADINA TALÄ°HSÄ°Z BÄ°R Ä°LK!

ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± nitelemeler sonrasÄ±nda mahkemenin kararÄ±nÄ± verdiÄŸini ve bunun baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunun ifade edildiÄŸini söyleyen KaboÄŸlu, “Son örneÄŸini Rahip Brunson kararÄ±nda gördük. 70 yÄ±llÄ±k Avrupa Konseyi tarihinde ve 28 yÄ±llÄ±k Avrupa Mahkemesi’nin Türkiye’nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± dönemden beri bir ilktir ve bu da bir talihsizliktir ülkemiz adÄ±na” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AÄŸustos 2014’ten bu yana AnayasasÄ±zlaÅŸtÄ±rma sürecinin ErdoÄŸan öncülüÄŸünde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden KaboÄŸlu, “SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n serbest yargÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±rlar. Tabii hukuka saygÄ±mÄ±z gereÄŸi bu konuda görevin mahkemeye düÅŸtüÄŸünü ve muhatap mahkemenin ilgili aÄŸÄ±r ceza mahkemesinin bu konuda onun tahliye kararÄ±nÄ± vermesi gerektiÄŸini bir kez daha belirtelim” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

â€˜Karar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren tahliye edilmeliâ€™

Siyasi parti liderleri, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± yorumladÄ±

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