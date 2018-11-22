â€˜Ä°hraÃ§ edilen BES Ã¼yeleri gÃ¶revine dÃ¶nene kadar mÃ¼cadele edeceÄŸizâ€™

BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, OHAL dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸtirilen ihraÃ§lara karÅŸÄ± mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES), iki yÄ±l önce dönemin genel baÅŸkanÄ± Fikret Aslan'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da üye ve yöneticilerinin ihraç edilmesinin yÄ±l döneminde açÄ±klama yaptÄ±. BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, 2 yÄ±llÄ±k süreçte 455 üyelerinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. AkpÄ±nar, on binlerce kamu emekçisini oyalayan OHAL Komisyonu'nun laÄŸvedilerek, KHK'lilerin iÅŸe iade edilmesini istedi.

KESK'e baÄŸlÄ± BES Genel Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, sözlerine 15 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirmek istedikleri bütçe ile ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve Haber Sen'in 21 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirmek istediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda yaÅŸanan polis saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸinerek baÅŸladÄ±. Ankara ValiliÄŸi ile emniyetin keyfi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, ilgili makamlarÄ±n bu tutumlarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

LÄ°YAKATI DARBEDEN SONRA HATIRLADILAR

“15 Temmuz darbe giriÅŸimi bastÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra demokrasi zaferi kutlayanlar, gelinen süreçte demokrasiyi ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” diyen AkpÄ±nar keyfiyet ve hukuksuzluÄŸun normal hale geldiÄŸini söyledi. Siyasi iktidarÄ±n liyakat ve kadrolaÅŸma kavramlarÄ±nÄ± darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AkpÄ±nar, kendilerinin bu konuda yaptÄ±klarÄ± eleÅŸtirilerin ise bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. OHAL'in yasa olarak kalkmakla birlikte son seçimle birlikte OHAL'in yasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, “OHAL sürecinde genel baÅŸkanÄ±mÄ±z da dahil olmak üzere çok sayÄ±da üyemiz iÅŸten hukuksuz ve kanunsuz bir ÅŸekilde iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸ, sendikamÄ±z doÄŸrudan hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

KADROLAÅžMA DEVAM EDÄ°YOR

“Siyasi iktidar darbe giriÅŸiminden ders almamÄ±ÅŸtÄ±r” diyen AkpÄ±nar, Gülen cemaati yerine baÅŸka cemaat ve tarikatlarÄ±n geldiÄŸini, kadrolaÅŸmanÄ±n devam ettiÄŸini ifade etti. AkpÄ±nar, büro emekçilerinin sadece ekonomik talepleri için deÄŸil adil bir vergi, sosyal güvenlik ve yargÄ± sistemi için mücadele ettiklerini belirterek üyelerinin KHK'ler ile iÅŸsizlik fonunu yaÄŸmalayanlar, güvencesizliÄŸi savunanlar, mezarda emekliliÄŸi dayatanlar tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 2 yÄ±llÄ±k süreçte 455 üyelerinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, “On binlerce kamu emekçisi OHAL Komisyonu oyalamacasÄ± ile bekletilmektedir” dedi. OHAL Komisyonu'nun laÄŸveldilmesini talep eden AkpÄ±nar “Tüm üyelerimiz görevine dönene kadar yaÅŸanan bu hukuksuzluklar karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele edeceÄŸiz” diyerek sözlerini noktaladÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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