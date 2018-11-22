EMEP Orduâ€™da iÅŸÃ§ilere mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

EMEP Ordu Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, Sagra fabrikasÄ± Ã¶nÃ¼nde iÅŸÃ§ilere kriz broÅŸÃ¼rÃ¼ daÄŸÄ±tarak mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Ordu Ä°l Örgütü, Sagra fabrikasÄ± önünde iÅŸçilere krizle ilgili broÅŸür daÄŸÄ±tarak iÅŸçilere mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ekonomik krizin iÅŸçi ve emekçileri yoksullaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AltÄ±nordu Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Yusuf Kaya, “Enflasyon yüzde 25’i geçti. Enflasyonu düÅŸük göstermek için yaptÄ±rÄ±lan yüzde 10 indirimin bile inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±. TMO komedisi ile üreticilerle dalga geçiyorlar. Ä°ÅŸsizlik artÄ±yor; iÅŸi ve emeÄŸi için mücadele eden iÅŸçiler polis-jandarma barikatÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Hiçbir ÅŸey olamamÄ±ÅŸ gibi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ±na yüzde 26 artÄ±ÅŸ yapÄ±labiliyor” dedi.

Kaya, Sagra’nÄ±n taÅŸÄ±nma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸçileri olumsuz etkilediÄŸini belirterek, “Sagra’nÄ±n Trakya’ya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± iddiasÄ± iÅŸçileri tedirgin etmiÅŸ. Üretimde daraltma nedeniyle ücretli izin uygulamasÄ± var. Ä°ÅŸçi sayÄ±sÄ± azalÄ±yor. Sagra’nÄ±n Ordu’dan ayrÄ±lmasÄ± yeni maÄŸduriyete neden olacak. Patronun Sagra ve diÄŸer fabrikalarÄ±, iÅŸyerlerini bütün olarak deÄŸerlendirip iÅŸ kolu belirlemesi yaparak fabrikadaki sendikanÄ±n yetkisinin de iÅŸlevsizleÅŸtirdiÄŸini biliyoruz. Ä°ÅŸçiler ve Ordulular tek vücut olarak sorunlarÄ±na sahip çÄ±kmalÄ±lar” dedi.

EMEP PerÅŸembe Ä°lçe Örgütü Yöneticisi Levent Erkoç, da “Kapitalistlerin üzerimize yÄ±kacaÄŸÄ± her türden faturayÄ± reddedeceÄŸiz. Kendi çÄ±karlarÄ±mÄ±z için birleÅŸerek ortak mücadeleyi örgütlemekten baÅŸka yolumuz yok” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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