Bursa KadÄ±n Platformu: 10 ayda 329 kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Bursa KadÄ±n Platformu Ã¼yeleri: YÄ±lÄ±n ilk 8 ayÄ±nda en az 870 kadÄ±n ÅŸiddete, 342 kadÄ±n tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±. KadÄ±n cinayetleri 14 yÄ±lda 4 kat arttÄ±

Bursa KadÄ±n Platformu üyeleri 25 KasÄ±m Pazar günü 'KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü' nedeniyle yapÄ±lacak yürüyüÅŸe çaÄŸrÄ± yaptÄ±. Bu yÄ±l 10 ayda 329 kadÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü belirten Platform sözcüsü Filiz Tali, “KadÄ±nlarÄ±n, yoksulluk ve ÅŸiddete karÅŸÄ± daha fazla mücadele zorunluluÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Halil Özçoban/DHA

Bursa Adliye SarayÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Tali, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddet, tecavüz ve cinayetlerdeki artÄ±ÅŸa dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu yÄ±lÄ±n ilk 8 ayÄ±nda en az 870 kadÄ±n ÅŸiddete, 342 kadÄ±n tecavüze uÄŸradÄ±. KadÄ±n cinayetleri 14 yÄ±lda 4 kat arttÄ±. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 36.4’ü ÅŸiddet nedeniyle boÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸÅŸiz kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ± her yÄ±l artÄ±yor. KadÄ±nlar erkeklerden yüzde 17.8 daha düÅŸük ücret alÄ±yor” dedi. Tali, Bursa’da sadece Ekim ayÄ±nda 3 kadÄ±nÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸüne vurgu yaptÄ±. (Bursa/DHA)

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