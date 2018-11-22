Rusyaâ€™dan Ä°dlib uyarÄ±sÄ±: Durumdan hÃ¢lÃ¢ endiÅŸe duyuyoruz

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, Ä°dlibâ€™deki son duruma iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin Ä°dlib bölgesinde silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir tampon bölge oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n hala zor olduÄŸunu söyledi. Zaharova, Ä°dlib’deki durum yüzünden hâlâ çok endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± ekledi.

Ä°dlib’deki El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n, Cirin kasabasÄ±nda Suriye ordusuna karÅŸÄ± geçen hafta düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 18 askerin öldüÄŸü hatÄ±rlatmasÄ±nÄ± yapan Zaharova ÅŸöyle devam etti: “Bunun gibi kanlÄ± provokasyonlar, Türk tarafÄ±nÄ±n Rusya’yla imzaladÄ±ÄŸÄ± 17 Eylül tarihli memorandumu (Soçi mutabakatÄ±) yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarÄ±na raÄŸmen Ä°dlib’de silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturulmasÄ± konusundaki zorluklarÄ±n hâlâ devam ettiÄŸini gösteriyor.”

Soçi’de imzalanan mutabakata göre, radikal örgütlerin 15 Ekim’e kadar Ä°dlib’deki silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasÄ±na raÄŸmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiÅŸ deÄŸil. Buna karÅŸÄ±n Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye’nin, mutabakatÄ±n sahada uygulanmasÄ± için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±na ve bunun kolay bir iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

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