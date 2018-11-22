KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Muharrem Ä°nce'den eÄŸilim yoklamasÄ± talebi

CHP GenelÂ BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Muharrem Ä°nce: Åžimdiden Ä°stanbul'da sandÄ±ÄŸÄ± koyalÄ±m. Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ± Ã¼yelerimiz seÃ§sin

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlerde adÄ± geçen Muharrem Ä°nce CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'yla görüÅŸtü. GörüÅŸmeye dair açÄ±klama yapan Ä°nce, "Åžimdiden Ä°stanbul'da sandÄ±ÄŸÄ± koyalÄ±m. Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ± üyelerimiz seçsin. EÄŸilim yoklamasÄ± olursa, Ä°stanbul'da 259 bin üyenin önüne sandÄ±k konursa yarÄ±ÅŸa gireceÄŸim. SandÄ±k konulmazsa, 'Gel adayÄ±mÄ±z ol' denirse, asla aday deÄŸilim" dedi.

Ankara'daki CHP genel merkezinde bir araya gelen Ä°nce ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun görüÅŸmesi yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sürdü.

EÄŸilim yoklamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Muharrem Ä°nce "SandÄ±k koyarsak, bu sandÄ±ÄŸÄ± da ön seçim deÄŸil eÄŸilim yoklamasÄ±nÄ± yaparsak, bazÄ± arkadaÅŸlar yanlÄ±ÅŸ haberler yaptÄ±lar. Ön seçim ya da aday yoklamasÄ± hakim gözetiminde yapÄ±lÄ±r. Buna gerek yoktur, doÄŸru deÄŸildir. Bunun daha kolayÄ± var, eÄŸilim yoklamasÄ±. SandÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda hakim deÄŸil partililer durur. 130 gün varken yapabiliriz bunu" dedi.

'ÜYELERÄ°MÄ°Z KARAR VERSÄ°N'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± hatÄ±rlatan Ä°nce, "51 günlük kampanya yürüttük cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde. 13 vilayete zaman yetmedi o zaman. Onun için ÅŸimdiden sandÄ±k koyarsak, Ä°stanbul'da 259 bin üyemiz var. O üyelerimiz karar versin kimin aday olacaÄŸÄ±na. O gün örgütü de test etmiÅŸ oluruz. BunlarÄ± aktardÄ±m sayÄ±n genel baÅŸkana, durum bundan ibaret. DeÄŸerlendireceÄŸini söyledi. Ä°llerden tekrar görüÅŸ istediklerini belirtti." ifadelerini kullandÄ± (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 13:24

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