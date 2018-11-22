Bakan SelÃ§ukâ€™tan yeni sÄ±nav aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, TÃ¼rkÃ§e iÃ§in okuma, yazma, konuÅŸma ve dinleme becerilerini Ã¶lÃ§mek iÃ§in sÄ±nav Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, okuma, yazma, konuÅŸma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sÄ±nav yapmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öÄŸretiminde bu sÄ±navlarÄ± kullanmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ziya Selçuk “Daha sonra öÄŸrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygÄ±n bir ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z. ÖlçemediÄŸimiz süreçleri iyileÅŸtiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceÄŸiz ve deÄŸerlendireceÄŸiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sÄ±nav merkezlerimizi kullanacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca tüm illerimizde ölçme ve deÄŸerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yÄ±l sonuna kadar tamamlamayÄ± planlÄ±yoruz” dedi.

Bu arada Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mahmut Özer baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Türkçe sÄ±nav ile ilgili ilk toplantÄ± düzenlendi. ToplantÄ±da, her kurumun mevcut bilgi ve deneyimleri paylaÅŸÄ±ldÄ±. (AA)

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