Polis gazetecileri ailelerine ÅŸikayet etti!

Mezopotamya ve Jinnews'te Ã§alÄ±ÅŸan iki gazetecinin ailelerini arayan polisler 'Ã‡ocuklarÄ±nÄ±za yazÄ±k olur' diyerek aileleri tedirgin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Mezopotamya AjansÄ± Ankara muhabiri Berivan Altan ve Jinnews Ankara Muhabiri Habibe Eren'in aileleri polis tarafÄ±ndan arandÄ±. Polisin aileleri “ÇocuklarÄ±nÄ±za yazÄ±k olur” diyerek tedirgin etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Ä°ddiaya göre polis, emrin Ankara’dan geldiÄŸini söyledi. “Sohbet” adÄ± altÄ±nda emniyete çaÄŸrÄ±lan aileler, çaÄŸrÄ±nÄ±n hukuksal gerekçesini sorduklarÄ±nda “Ankara’dan yazÄ± geldi, herkesi arÄ±yoruz” yanÄ±tÄ± aldÄ±.

Bursa Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubeye baÄŸlÄ± polislerin 16 KasÄ±m Cuma günü ailesini arayarak karakola çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Habibe Eren, “Babam, Nilüfer Ä°lçesi'nde yapÄ±lan yeni emniyet müdürlüÄŸüne çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ. Arayan polis, 'kÄ±zÄ±nÄ±z Habibe hakkÄ±nda sizinle görüÅŸmek istiyorum' demiÅŸ. Ailem gerekçeyi sorduÄŸunda ise, ‘Gelmezseniz biz evinize geliriz’ diye tehdit etmiÅŸ. Daha sonra babam belirtilen adrese yani TEM ÅŸubeye gitmiÅŸ. Orada yarÄ±m saat bekletildikten sonra ‘Bizim böyle bir durumdan haberimiz yok’ denilerek geri gönderilmiÅŸ. Babam eve döndükten birkaç saat sonra aynÄ± polisler bir daha arayÄ±p, neden gelmediÄŸini sormuÅŸlar. Daha sonra telefonu alan ablam ‘Biz sizin kim olduÄŸunuzu nereden bilelim. Neden rahatsÄ±z ediyorsunuz?’ diye soruyor. Telefondaki polis, ‘Ben polisim isterseniz emniyetten numaramÄ± sordurabilirsiniz’ diyor. Ailem emniyeti aradÄ±ÄŸÄ±nda numaranÄ±n polise ait olduÄŸunu doÄŸruluyor. Polis o gün görüÅŸme için beklediÄŸini söyleyerek, telefonu kapatÄ±yor.” dedi.

POLÄ°S: 15 DAKÄ°KALIK BÄ°R GÖRÜÅžME OLACAK

Eren aileyi yeniden arayan polisin bu kez görüÅŸmeyi SalÄ± gününe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ailesinin 21 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü yeniden arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eren, yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle aktardÄ±: “Bunun üzerine polisi kendim arayarak görüÅŸtüm. Telefondakine ‘kim’ olduÄŸunu sordum. O da benim kim olduÄŸumu sordu. Ailemi niçin aradÄ±klarÄ±nÄ± sordum. Bu kez polis olduÄŸunu, ailemle bir görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bende ‘GörüÅŸmenin içeriÄŸi nedir? YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hukuksuzluk. Bunu siz de biliyorsunuz. Benle ilgili bir ÅŸey varsa zaten bunu gerekli hukuksal yollarÄ± vardÄ±r. Ailemi sürekli arayÄ±p tehdit etme amacÄ±nÄ±z nedir?’ diye sordum. Polis de ailemle 15 dakikalÄ±k bir görüÅŸme olacaÄŸÄ±nÄ± ve konuyu onlarla görüÅŸmeden sonra öÄŸreneceÄŸimi söyledi.” Eren, konuÅŸtuÄŸu polise hakkÄ±nda yargÄ± makamlarÄ±na baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini, polisin ise, “Nereye gidersen git, buyur” dediÄŸini belirtti.

Polislerin “KÄ±zÄ±nÄ±zÄ±n bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz de biliyoruz ama çevresi kötü. KandÄ±rabilirler. ArkadaÅŸlarÄ±na dikkat etsin” dediÄŸini aktaran Eren, "Ailem gazeteci olduÄŸumu ve iÅŸimi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirterek oradan ayrÄ±lmÄ±ÅŸlar" diye konuÅŸtu.

‘ARKADAÅžLARINA DÄ°KKAT ETSÄ°N’

Muhabir Berivan Altan'Ä±n ailesi ise, 15 KasÄ±m’da Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžube polisleri tarafÄ±ndan benzer sözlerle çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Altan, yaÅŸanan süreci ÅŸöyle anlattÄ±: “Babam öÄŸleden sonra bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte TEM Åžube'ye gitmiÅŸ. Polisler, ‘Senin kÄ±zÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± iyi deÄŸil. Çevresinde kötü insanlar var onu kullanÄ±rlar. Gelsin burada çalÄ±ÅŸsÄ±n. Ona söyle buraya gelsin’ demiÅŸler. Babam, 'KÄ±zÄ±m gazetecidir, iÅŸi gereÄŸi orada çalÄ±ÅŸÄ±yor' deyince, polis de ‘KÄ±zÄ±na yazÄ±ktÄ±r. Onu canlÄ± bomba yapabilirler, daÄŸa gönderebilirler. Arada gitmesin' diyor. Babam da ‘KÄ±zÄ±m ile ilgili bir durum mu var’ diye sorunca ‘Yok senin kÄ±zÄ±n bir ÅŸey yapmÄ±yor. ArkadaÅŸlarÄ± iyi deÄŸil. Biz böyle aileleri çaÄŸÄ±rÄ±yoruz' demiÅŸler. SonrasÄ±nda ise babam emniyetten ayrÄ±lmÄ±ÅŸ.”

Altan, “YÄ±llardÄ±r gazetecilik yapÄ±yorum. Her gün Meclis'teyim, Ankara Adliyesi'ndeyim. Haber topluyorum ve gazetecilik yapÄ±yorum. Bundan sonra da gazeteciliÄŸe devam edeceÄŸim. Bizimle ilgili hukuksal bir durum olduÄŸunda telefonla rahatlÄ±kla ulaÅŸabilirler. Ä°fade vermemiz gerekiyorsa CMK'de belirtildiÄŸi üzere, ifade veririz” diye belirtti.

DAHA ÖNCE DE AÄ°LELER ARANDI

Eren ve altan daha öncede ailelerin polsiler tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eren “Özellikle son süreçlerde Ankara’da ciddi bir baskÄ± politikasÄ± var. YapÄ±lan hukuksuzluklarla birlikte bu yöntemlerle ailelere baÅŸka bir izlenim verilerek, tedirgin edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu hukuksuz yöntemlerle bir nevi ‘her adÄ±mÄ±nÄ±zÄ± izliyoruz’ mesajÄ± veriliyor” dedi.

YARGIYA TAÅžIYACAKLAR

Altan ve Eren, polisin yasa dÄ±ÅŸÄ± yol ve yöntemleri kullanarak aileleri tehdit etme konusunu Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’ne (Ä°HD) taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± ve konuya dair yargÄ±ya baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± belirtti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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