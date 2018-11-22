Yunanistanâ€™da iÅŸsiz kalan gazetecilere yardÄ±m

Avrupa Parlamentosu (AP) BÃ¼tÃ§e Komitesi, Yunanistanâ€™da iÅŸsiz kalan 550 medya Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na 2,3 milyon avro mali destek verilmesine onay verdi.

Brüksel’de gerçekleÅŸtirilen AP Bütçe Komitesi toplantÄ±sÄ±nda, Yunanistan’da çeÅŸitli medya kuruluÅŸlarÄ±nda görev yaptÄ±ktan sonra iÅŸsiz kalanlara yardÄ±m saÄŸlanmasÄ± önerisi oylandÄ±.

Bütçe Komitesi, 550 medya çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸ aramalarÄ±na yardÄ±m etmek amacÄ±yla 2,6 milyon avro kaynak saÄŸlanmasÄ± yönündeki öneriyi 3’e karÅŸÄ± 28 oyla onayladÄ±.

AB tarafÄ±ndan verilecek iÅŸ bulma yardÄ±mÄ±yla, medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bireysel kariyer hizmeti almasÄ±, mesleki eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±lmasÄ± ve ücretli eÄŸitim imkanlarÄ±ndan yararlanmasÄ± saÄŸlanacak. Söz konusu iÅŸ bulma yardÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için önerinin, AP Genel Kurulu ve AB Konseyi tarafÄ±ndan da onaylanmasÄ± gerekiyor.

Yunanistan’da ekonomik kriz ve dijital dönüÅŸüm nedeniyle 2011-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda günlük gazete ve dergi satÄ±ÅŸlarÄ±nda önemli bir oranda düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±.

Ülkede 2011 yÄ±lÄ±nda 144 milyon gazete ve 60 milyon dergi satÄ±lÄ±rken, 2017 yÄ±lÄ±nda gazete satÄ±ÅŸlarÄ± 57 milyona, dergi satÄ±ÅŸlarÄ± ise 23 milyona geriledi. Bu nedenle sektördeki çok sayÄ±da çalÄ±ÅŸan iÅŸini kaybetti. (Brüksel/AA)

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