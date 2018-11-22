Telekom'da DÄ°SK Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ Ã¼yesi 6 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

GeÃ§en ay performans Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan DÄ°SK Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ Ã¼yesi taÅŸeron TÃ¼rk Telekom iÅŸÃ§ileri performans dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

DÄ°SK Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye olan 6 taÅŸeron Türk Telekom iÅŸçisi performans düÅŸüklüÄŸü iddiasÄ±yla iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilere geçen dönemde performans ödülü verildi. Sendika ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesilmesinin ancak örgütlü mücadele ile önlenebileceÄŸini belirterek üyelik çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Türk Telekom'un teknik alt yapÄ± iÅŸlerinin ihalesini alan Arda Mühendislik-Cemta Ä°nÅŸaat ortaklÄ±ÄŸÄ± bünyesinde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler bir süredir DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nda örgütlenme mücadelesi veriyor. Kurum bünyesinde bine yakÄ±n taÅŸeron iÅŸçi bulunurken, kadrolu Türk Telekom iÅŸçileri ile aynÄ± iÅŸi yapmalarÄ±na raÄŸmen sadece asgari ücret ve 200 liralÄ±k yemek kartÄ± alÄ±yorlar, herhangi bir sosyal haklarÄ± yok ve ne prim ne de promosyon alabiliyor. Ä°ÅŸçilerin çoÄŸu 4-6 yÄ±l çalÄ±ÅŸan deneyimli ve lisans veya ön lisans mezunu.

ÖDÜLLÜ Ä°ÅžÇÄ°LERE PERFORMANS DÜÅžÜKLÜÄžÜ GEREKÇESÄ°

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi, ücretlerinin iyileÅŸtirilmesi ve iÅŸ güvencesi isteyen iÅŸçiler toplu sözleÅŸme masasÄ±na oturulmasÄ±nÄ± istiyor ancak iÅŸçi toplantÄ±larÄ±ndan haberdar olan Türk Telekom ve taÅŸeron ÅŸirket iÅŸçileri çÄ±karmaya baÅŸladÄ±. Ä°lk olarak Bornova bölgesinde 2 iÅŸçi, sonrasÄ±nda da Buca bölgesinde çalÄ±ÅŸan 4 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lmalara gerekçe olarak ise 'performans düÅŸüklüÄŸü' öne sürüldü. Ancak Buca'da çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler geçen ay yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± en iyi ekip seçilmiÅŸ ve performans ödülü almÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca, iÅŸçilere AralÄ±k ayÄ±nÄ±n sonunda ÅŸirketin uzatÄ±lmÄ±ÅŸ sözleÅŸmesinin biteceÄŸi ve iÅŸsiz kalacaklarÄ± da söylenmiÅŸti.

ÇIKARMA EMRÄ° YUKARIDAN GELMÄ°Åž

Sendika temsilcileri hem Türk Telekom hem de taÅŸeron ÅŸirket yetkilileri ile görüÅŸtü. TaÅŸeron ÅŸirket iÅŸçilerin çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± Türk Telekom'un istediÄŸini söyledi, Türk Telekom yetkilisi de emrin yukarÄ±dan geldiÄŸini dile getirdi. 'Performans ödülü almÄ±ÅŸ iÅŸçilerin nasÄ±l oluyor da performans düÅŸüklüÄŸünden dolayÄ± iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±yor' sorusu ise cevapsÄ±z kaldÄ±. Ä°ÅŸçilerin tazminatlarÄ± ödenecek. Ä°ÅŸçiler iÅŸe iade davalarÄ±nÄ± açacak ve sendikal tazminat ile kötü niyet talebinde bulunacak. AyrÄ±ca, Telekom'da muvazaalÄ± iÅŸlem de söz konusu, kadrolu iÅŸçilerle aynÄ± iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde iÅŸ taÅŸeron ÅŸirkete devredilmiÅŸ. TaÅŸeron iÅŸçiler, muvazaalÄ± iÅŸlem davasÄ± da açarak geriye dönük haklarÄ±nÄ± talep edecek.

KRÄ°ZÄ° ETKÄ°LERÄ°NE KARÅžI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE

Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ Örgütlenme UzmanÄ± Olcay Ozak, Türk Telekom'a sendikayÄ± sokmaya kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmek istenmesinin ancak örgütlü mücadele ile önlenebileceÄŸini dile getiren Ozak “Her ÅŸeye zam geldiÄŸini bile düÅŸünecek olursak bu ekonomik koÅŸullarda hayatÄ±mÄ±zÄ± sürdürmemizin olanaÄŸÄ± yok. YarÄ±n iÅŸsiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±z, evimize ekmek götürüp götüremeyeceÄŸimiz belli deÄŸil. Ä°ÅŸçiler borç bataÄŸÄ±nda, ek iÅŸ yapmaya zorlanÄ±yorlar. EkmeÄŸi büyütmenin tek bir yolu var o da güvenceli ve sendikalÄ± çalÄ±ÅŸma ve örgütlü mücadele. Ya kriz karÅŸÄ±sÄ±nda kurbanlÄ±k koyun gibi sÄ±ranÄ±n bize gelmesini bekleyeceÄŸiz ya da mücadele edeceÄŸiz. Kaybedecek bir ÅŸeyimiz yok ama kazanabileceÄŸimiz iyi bir yaÅŸam var” dedi.

www.evrensel.net