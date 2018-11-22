Ä°stanbul'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸeceÄŸi duyuruldu.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen gök gürültülü saÄŸanak geçiÅŸine iliÅŸkin uyarÄ± yaptÄ±.

AKOM'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan bilgiler doÄŸrultusunda, Ä°stanbul'un kuzey ilçelerinde fÄ±rtÄ±na ile yer yer kuvvetli saÄŸanaÄŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n öÄŸle saatlerine doÄŸru il geneline yayÄ±larak, akÅŸam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise ÅŸiddetli olacaÄŸÄ±, metrekareye 20-35 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

SoÄŸuk havanÄ±n etkisi ile hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacaÄŸÄ±, yeni hafta baÅŸÄ±na kadar sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 11-13 derece aralÄ±ÄŸÄ±nda mevsim normalleri altÄ±nda seyredeceÄŸi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIÄžI SIFIRIN ALTINA DÜÅžECEK

Ä°stanbul'da, bugün ve cuma günü hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n özellikle gece ve sabah erken saatlerde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na düÅŸmesi bekleniyor. Buzlanma ve don meydana gelebileceÄŸinden trafikte oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan meteorolojik uyarÄ± doÄŸrultusunda, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi de oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± gerekli tedbirleri aldÄ±.

Afet Koordinasyon Merkezi de meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaÅŸlarÄ±n hava koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± sorun yaÅŸamamasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor. Ä°tfaiye, Yol BakÄ±m ve AltyapÄ± Koordinasyon, Destek Hizmetleri, RaylÄ± Sistemler, ZabÄ±ta, GÄ±da ve HayvancÄ±lÄ±k, SaÄŸlÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± Beyaz Masa ve diÄŸer ilgili müdürlükler, Ä°ETT, Ä°SKÄ°, Ä°GDAÅž, Ä°STAÇ, Ä°SFALT, Metro Ä°stanbul temsilcileri de AKOM'da görev baÅŸÄ±nda bulunuyor. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 12:33

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