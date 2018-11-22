KESK'li kadÄ±nlar: EmeÄŸimize sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z

Ä°zmir'de KESK'li kadÄ±nlardan 25 KasÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ±: Sen de gel, gÃ¼Ã§ kat. El ele kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla ÅŸiddetsiz bir dÃ¼nyaya birlikte yÃ¼rÃ¼yelim

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu KHK'larla kamu emekçilerinin ihraç edilmesine karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± oturma eyleminin 80. haftasÄ±nda 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadele ve UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma gününe çaÄŸrÄ± yaptÄ±. KarÅŸÄ±yaka Ä°skele karÅŸÄ±sÄ±nda gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± KESK'li kadÄ±nlar adÄ±na Fatma Arslan ve Dilek KanlÄ±baÅŸ Demir yaptÄ±.

AçÄ±klamada, OHAL sürecinde KHK'larla 1067 KESK üyesi kadÄ±n kamu emekçisinin ihraç edildiÄŸine dikkat çekildi. KadÄ±nlar, "Bizi sivil ölüye çevirmek isteyen iktidar ÅŸunu çok iyi bilmelidir ki biz kadÄ±nlar binbir emekle, diÅŸimizle tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanlarÄ± terketmeyecek ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceÄŸiz" dedi.

'EMEÄžÄ°MÄ°ZE SAHÄ°P ÇIKACAÄžIZ, MÜCADELEMÄ°ZDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z'

"Kapitalizmin yapÄ±sallÄ±ÄŸÄ±nda ortaya çÄ±kan ve AKP'nin politikalarÄ±yla derinleÅŸen ekonomik krizin en aÄŸÄ±r sonuçlarÄ±nÄ± biz kadÄ±nlar yaÅŸÄ±yoruz" diye belirten kadÄ±nlar, krizinin yükünü kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

KESKli kadÄ±nlar "Her türlü ÅŸiddetin son bulduÄŸu, tacizin, tecavüzün, istismarÄ±n, kadÄ±n cinayetlerinin, savaÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±; eÅŸit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barÄ±ÅŸ ve huzur içinde yaÅŸamak hakkÄ±mÄ±z. Sen de gel, güç kat 'El ele kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla ÅŸiddetsiz bir dünyaya' birlikte yürüyelim" diyerek 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadele ve UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma gününe çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

Oturma eylemi öncesi KarÅŸÄ±yaka ÇarÅŸÄ± Postanesinde bir araya gelen kadÄ±nlar, KESK'li kadÄ±n tutuklulara dayanÄ±ÅŸma kartÄ± gönderdi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

25 KasÄ±mâ€™a giderken dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiyeâ€™de kadÄ±nlar

Ankara ve Bursa'da kadÄ±nlar 25 KasÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 12:30

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