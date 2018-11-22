Medyada â€˜para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajâ€™ tartÄ±ÅŸmasÄ±

AyÅŸe Arman'Ä±n rÃ¶portaj karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara dair tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor. Konu, bugÃ¼n yine bazÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±nda yer aldÄ±.

Hürriyet yazarÄ± AyÅŸe Arman'Ä±n röportaj karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialar konuÅŸulmaya devam ediliyor. Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici de bu tartÄ±ÅŸmalara bir gönderme yaparak, eski bir yazÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±

Ä°lk olarak Habertürk yazarÄ± Sevilay YÄ±lman'Ä±n gündeme getirdiÄŸi bu iddiayÄ±, Habertürk yazarÄ± Fatih AltaylÄ± ve Sabah gazetesi yazarÄ± HÄ±ncal Uluç da sürdürmüÅŸtü.

Medyada AyÅŸe Arman tartÄ±ÅŸmasÄ± sürerken, bugün de bazÄ± yazarlar konuyu köÅŸelerine taÅŸÄ±dÄ±.

MEHMET SOYSAL: Ä°DDÄ°ALAR GERÇEK DIÅžI

Hürriyet Gazetesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal gazete adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, köÅŸe yazarlarÄ±ndan AyÅŸe Arman’Ä±n para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± röportaj yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili olarak açÄ±klamalarda bulundu.

Mehmet Soysal, “Son günlerde, baÅŸta AyÅŸe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarÄ±na yönelik bir karalama kampanyasÄ± kamuoyunun gündemini meÅŸgul etmektedir. Türk basÄ±nÄ±n ‘amiral gemisi’ olan Hürriyet Gazetesi, güçlü yazar ve muhabir kadrosu ile 70 yÄ±ldÄ±r Türkiye gündemini belirlemektedir” ifadesini kullandÄ±.

“Bu vasfÄ±ndan ötürü gazetemiz, baÅŸta sosyal sorumluluk çalÄ±ÅŸmalarÄ± olmak üzere geniÅŸ kitlelere ulaÅŸmak isteyen tüm sektörler ve projeler için en çok tercih edilen yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir” diyen Soysal, ÅŸöyle devam etti:

“Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarÄ±na yöneltilen bu ithamÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtmek isteriz.Gazetemiz 70 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi bundan sonra da gündemi belirlemeye, ses getiren haber çalÄ±ÅŸmalarÄ±na imza atmaya ve projeler geliÅŸtirmeye devam edecektir. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunan iÅŸ insanÄ± Osman Kavala hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gazeteci Hasan Cemal hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olduÄŸu iddia edildi.”

Hasan Cemal: TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶neceÄŸim

AHMET HAKAN, HINCAL ULUÇ’U HEDEF ALDI

Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, AyÅŸe Arman’la ilgili iddialarÄ± gündeme getirem Sabah yazarÄ± HÄ±ncal Uluç’u eleÅŸtirdi. Hakan, Uluç’a “Sen utanÄ±p sÄ±kÄ±lmayÄ± ne zaman öÄŸreneceksin?” diye seslendi.

Hakan yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kaleme aldÄ±: “Size bir ÅŸey söyleyeyim mi? Bu HÄ±ncal Uluç var ya bu HÄ±ncal Uluç. Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasÄ±na hem lirik, hem de epik sayÄ±sÄ±z destanlar düzmekle meÅŸhur ilk ve tek yazardÄ±r. Mesela ÅŸunu HÄ±ncal Uluç yazmÄ±ÅŸtÄ±r; Tempur marka yataÄŸÄ±m var. Böyle bir ÅŸey olamaz. Bir uzaktan kumandasÄ± var yataÄŸÄ±n… DüÄŸmelere basmaya baÅŸlÄ±yorsunuz. BaÅŸ kÄ±smÄ± yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarÄ±nÄ±zÄ± dinlendirmek isterseniz ayak kÄ±smÄ±nÄ± havaya kaldÄ±ran bir düÄŸme de var. Ama bunlar baÅŸlangÄ±ç. AsÄ±l harika olan. Kumanda üzerindeki düÄŸmelerle masaj baÅŸlatabiliyorsunuz. Bu müthiÅŸ yataÄŸÄ± daha yakÄ±ndan tanÄ±mak isterseniz. Ä°ÅŸte internet adresi: www… En iyisi (…) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57….’den randevu alabilirsiniz.”

NECATÄ° DOÄžRU: SEN DE YATAK REKLAMI YAPTIN

Sözcü yazarÄ± Necati DoÄŸru ise, Sabah yazarÄ± HÄ±ncal Uluç'un Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan'Ä±n "Yatak sadece yatak deÄŸildir" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ± gündeme getirmesinin ardÄ±ndan geçmiÅŸte kendisinin de bir yatak markasÄ± hakkÄ±nda övgü içeren bir yazÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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