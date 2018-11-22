MÃ¼lteciler iÃ§in objektif yayÄ±ncÄ±lÄ±k

Ä°GAM ve Gazeteciler Cemiyeti â€˜MÃ¼lteciler iÃ§in tarafsÄ±z Medyaâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ä°ltica ve Göç AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (Ä°GAM) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin birlikte düzenlediÄŸi ‘Mülteciler için tarafsÄ±z Medya’ buluÅŸmasÄ± Ä°stanbul Dedeman Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleÅŸti. Ä°GAM BaÅŸkanÄ± Metin ÇorabatÄ±r ile MetaStory Enstitüsü'nden UluslararasÄ± Ä°nsan Ticareti UzmanÄ± Tamme De Leur’ün konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya içinde Evrensel’in de olduÄŸu çeÅŸitli medya organlarÄ± katÄ±ldÄ±.

BuluÅŸmada ilk sözü alan Ä°GAM BaÅŸkanÄ± Metin ÇorabatÄ±r, Türkiye’de mülteci sayÄ±sÄ±nÄ±n önceleri sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu, bu nedenle akademide ve medyada yeterli ilgiyi görmediÄŸini söyleyerek, “Ancak sayÄ± 4 milyona ilerledikçe ilgi de artmaya baÅŸladÄ±” dedi. ÇorabatÄ±r mültecilere ‘mülteci’ demedikçe, ana sorunla yüzleÅŸilemeyeceÄŸini ve kalÄ±cÄ± çözüm bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BuluÅŸmaya Hollanda’dan katÄ±lan ve insan ticareti üzerine belgesel filmlere de imza atan Prof. Temma De Leur, geniÅŸ bir sunum yaptÄ±. Palermo AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n insan ticaretini yasakladÄ±ÄŸÄ± halde, dünyada 40 milyon köle olduÄŸunu ifade eden De Leur, mülteciler üzerinden yaÅŸanan toplumsal kutuplaÅŸma ve çatÄ±ÅŸma karÅŸÄ±sÄ±nda medyanÄ±n soÄŸukkanlÄ± ve hak eksenli yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilke edinmesi gerektiÄŸine dikkat çekti. Türkiye’de uygulanan ‘Geçici Koruma YönetmeliÄŸinin’ yetersiz olduÄŸunu ifade eden De Leur, Türkiye’de 2017 yÄ±lÄ±nda 120 nefret suçu tespit ettiklerini de sözlerine ekledi. Hollanda’da ‘siyah Ä±rkçÄ±lÄ±k’ tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan örnekler veren De Leur, mültecilere karÅŸÄ± önyargÄ±nÄ±n sadece Türkiye’de deÄŸil bütün dünyada mücadele edilmesi gereken bir sorun olduÄŸunu söyledi. De Leur medyanÄ±n mültecilere ‘mülteci’ demesi gerektiÄŸini ve dünya devletleri uzak dursa da BirleÅŸmiÅŸ Milletler 1951 Konvansiyonundaki haklarÄ±n önemine iÅŸaret etti. ToplantÄ± soru-cevap ve tartÄ±ÅŸma bölümüyle sonlandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 12:18

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