Avrupa BirliÄŸi'nden 'DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±' mesajÄ±

AB ile Diyalog ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, AÄ°HM kararÄ±na deÄŸinerek 'DemirtaÅŸ'Ä±n bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± umuyoruz' dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB sürecine iliÅŸkin, "Türkiye'yi dÄ±ÅŸlayan, aday ülke olduÄŸunu inkar eden açÄ±klamalarÄ±n faydasÄ± yoktur." dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu, "Avrupa BirliÄŸi üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz." diye konuÅŸtu. AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise "Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasÄ±nÄ± istiyoruz" ifadesini kullandÄ±. AÄ°HM kararÄ±na deÄŸinen Mogherini, “DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± umuyoruz” dedi

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog ToplantÄ±sÄ±" vesilesiyle Ankara'da bulunan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun GeniÅŸlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

ToplantÄ±nÄ±n birinci oturumunun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma yemeÄŸinde de bölgesel konularÄ± deÄŸerlendireceklerini belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, "Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog ToplantÄ±larÄ±nÄ±n iki amacÄ± var. Birincisi AB ile iliÅŸkilerimizin her boyutunu birlikte deÄŸerlendirmek, ikincisi ise bölgesel konularda, güvenlik ve dÄ±ÅŸ politikalarÄ±mÄ±zda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak tam üyeliÄŸi hedeflediÄŸini söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu, "KarÅŸÄ±mÄ±za siyasi engeller çÄ±karÄ±lmamalÄ±. Türkiye'yi dÄ±ÅŸlayan, aday ülke olduÄŸunu inkar eden açÄ±klamalarÄ±n faydasÄ± yoktur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "ortaya çÄ±karÄ±lan siyasi engellerin AB'nin büyümesine, refahÄ±na ve siyasi istikrarÄ±na engel getirdiÄŸini" belirtti.

"Hem Türkiye'nin, hem de AB ülkelerinin geçen yÄ±llarda terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, "YabancÄ± terörist savaÅŸçÄ±lar konusunda ve bölgedeki terörü besleyen unsurlar dahil her alanda AB ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi içinde olunmasÄ±nÄ±n her iki tarafÄ±n da yararÄ±na olduÄŸunu" söyledi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Avrupa BirliÄŸi üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

FEDERÄ°CA MOGHERÄ°NÄ°'NIN KONUÅžMASI

"Bugünkü toplantÄ±yÄ± çok verimli bir toplantÄ± olarak deÄŸerlendirmek istiyorum. DüÅŸüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüÅŸme imkanÄ±mÄ±z oldu. Son derece pozitif, yapÄ±cÄ±, açÄ±k ve dürüst bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdik. Türkiye ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°dlib konusundaki memorandum konusunda önemli çalÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun uygulanmasÄ± oldukça önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki öneminin altÄ±nÄ± çizmek istiyoruz.

AB Türkiye'ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve iÅŸ birliÄŸimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, Ä°ran, Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ süreci ve körfez bölgesi açÄ±sÄ±ndan da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye'yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konumda Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasÄ±nÄ± istiyoruz.

Türkiye'nin AB ile iliÅŸkileri güçlendirme ve reform çabalarÄ±nÄ± artÄ±rma kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.

Ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda yoÄŸun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantÄ±lar takvimi var. Bütün bölgesel dÄ±ÅŸ politika konusunda beraber çalÄ±ÅŸmak istiyoruz."

JOHANNES HAHN'IN KONUÅžMASI

"Birlikte teknik düzeyde ve siyasi düzeyde pek çok alanda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±cÄ± ÅŸekilde gerçekleÅŸtirmeye devam etti. Biz sadece konuÅŸu deÄŸil yakÄ±n komÅŸularÄ±z. Ortak çÄ±karlarÄ±mÄ±z söz konusu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 12:42

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