CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay'Ä± TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonunu (Türk-Ä°ÅŸ ) ziyaret ederek Genel BaÅŸkan Ergün Atalay ile görüÅŸtü. Ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Ergün Atalay asgari ücrete iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücret için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini belirten Ergün Atalay, "Önümüzdeki günlerde komisyonda çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. SendikalarÄ±mÄ±zdan genel baÅŸkanlar katÄ±lacak. Bir tane asgari ücretli çalÄ±ÅŸan bir bay veya bayan vereceÄŸiz. O paraya nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacak" ifadelerini kullandÄ±.

Kamuda taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atalay, "Kadroya geçmeyen çok sayÄ±da arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldu. Her yerde ifade ediyorum 100 km yol yaparsÄ±nÄ±z 100 metre eksik olsa o konuÅŸulur ama kimse ÅŸimdi 100 metreyi konuÅŸmuyor. Ä°ÅŸ kazalarÄ± hala önemli bir sorun. Dün 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±z Zonguldak'ta hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ülkeyi idare edenler bunlara bir son bulmalÄ±. Bununla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var. EYT'ler var onlarÄ±n da bizden beklentileri var. Önümüzdeki günlerde kamu sözleÅŸmeleri var. Hala örgütlenme konusundaki çemberleri kÄ±ramadÄ±k. Sendika iÅŸçinin sendikasÄ± olur. Bu tablo deÄŸiÅŸmedi." dedi.

KILIÇDAROÄžLU: ÇOK BÜYÜK BÄ°R AYIP

GörüÅŸmede asgari ücret, EYT ve kadro sorununu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise "EYT ile ilgili önerilerimizi parlamentoya sunduk fakat iktidar partisi ve MHP oylarÄ± ile reddedildi. Biz gündeme getirmeye devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸ kazalarÄ±nda Avrupa'da birinciyiz, terörden daha fazla iÅŸ cinayetine insanlarÄ±mÄ±z kurban gidiyor. Gerçekten de iÅŸçiler önlem alÄ±nmadan iÅŸ alanlarÄ±na sürülüyor. Bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi deÄŸil bir ailenin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi anlamÄ±na geliyor" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu asgari ücrete dair ÅŸunlarÄ± söyledi: "Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir arkadaÅŸlar. 2 bin lira ile ev kirasÄ± mÄ± ödenir, çocuÄŸun ihtiyaçlarÄ± mÄ± karÅŸÄ±lanÄ±r? Mümkün deÄŸil. Asgari ücretten vergi alÄ±nÄ±yor, bu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na en büyük ayÄ±ptÄ±r. Asgari ücretli vergi yükü altÄ±nda ezilmektedir. O açÄ±dan iktidar olanlarÄ±n iÅŸçinin sesini duymalarÄ± gerekir. SaraylarÄ±nda oturup iÅŸçini sesini duymayanlar saÄŸÄ±rdÄ±r. Enflasyonun altÄ±na düÅŸmeyin sayÄ±n BaÅŸkan. Mutfakta yangÄ±n var. Görüyorsunuz zaten. 2 bin lira baÅŸlayalÄ±m diyorsunuz üstüne enflasyon oranÄ±nda zam istiyorsunuz biz de size destek olacaÄŸÄ±z."

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±: Asgari Ã¼cret 2 bin TL olsun, imkanÄ± olan versin

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 14:32

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