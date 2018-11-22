Ãœnye Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Eren gÃ¶revinden istifa etti

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ãœnye Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡amyar'Ä± gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erhan Eren de istifa etti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ordu'nun Ünye Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Çamyar'Ä±n ekibinde yer alan Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erhan Eren, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, görevinden istifa ettiÄŸini duyurdu.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan MaraÅŸ'Ä±n Elbistan Belediye BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Küçük ile Ordu'nun Ünye Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Çamyar görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Çamyar'Ä±n yerine Ordu ValiliÄŸince Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci BaÅŸkan Vekili Mehmet YaÅŸar Sezgül görevlendirildi.

Ahmet Çamyar'Ä±n ekibinde yer alan Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erhan Eren, basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek görevinden istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Görevden uzaklaÅŸtÄ±rmanÄ±n duyurulduÄŸu gün istifa kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Çamyar ile de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Eren, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“GeçtiÄŸimiz cuma günü Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan baÅŸkanÄ±mÄ±za tebliÄŸ edilen karar ile Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ahmet Çamyar görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu karar aynÄ± zamanda ÅŸahsÄ±mÄ± Ünye Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atayan iradenin görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu anlamÄ±na geliyordu. KararÄ±n tebliÄŸ edilmesi ile birlikte ortaya çÄ±kan bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda, aynÄ± tarihte yapÄ±lacak bir istifa baÅŸka baÅŸka okumalara sebebiyet verebilirdi. O gün aldÄ±ÄŸÄ±m, baÅŸkanÄ±mla da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m istifa kararÄ±nÄ± bu sebeple ertelemek durumunda kalmÄ±ÅŸtÄ±m. Ancak bu süreci daha fazla uzatarak bugün partimizde alÄ±nacak olan grup kararÄ±ndan sonra istifa etmem, grup kararÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±r olarak okunabileceÄŸi gibi yarÄ±n toplanacak belediye meclisinden sonra istifa etmem de meclis kararÄ±na yeni seçilen baÅŸkan vekilimize karÅŸÄ± bir tavÄ±r olarak algÄ±lanabilirdi. Ä°nsanÄ± deÄŸerli kÄ±lan en temel deÄŸerlerden biri olan ahde vefa söz konusu olduÄŸunda mevkilerin ve makamlarÄ±n bir önemi kalmaz.” (Ordu/DHA)

Elbistan ve Ãœnye belediye baÅŸkanlarÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

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