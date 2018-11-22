Twitter'daki Ã§evirileri nedeniyle yargÄ±lanan Sebla KÃ¼Ã§Ã¼k beraat etti

Afrin'e dÃ¶nÃ¼k 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin Ä°ngilizce kaynaklardan Ã§evirerek yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan Sebla KÃ¼Ã§Ã¼k beraat etti.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik ‘Zeytin DalÄ± HarekatÄ±’ ile ilgili Ä°ngilizce kaynaklardan çevirerek yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan çevirmen Sebla Küçük, beraat etti.

Diken'in haberine göre iddianamede, ‘terör örgütü propagandasÄ±’ yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Küçük’ün yabancÄ± haber ajanslarÄ±ndan ve gazetecilerden çevirerek yaptÄ±ÄŸÄ± üç paylaÅŸÄ±m dava gerekçesi olmuÅŸtu.

ABD'de Reza Zarrab ve eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayÄ± takip ettiÄŸi dönemde sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± anlÄ±k çevirilerle de tanÄ±nan Küçük, beraat haberini Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 11:57

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