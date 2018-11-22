KelaynaklarÄ±n 'tehlike' kategorisi 1 derece dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KelaynaklarÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± liste statÃ¼sÃ¼ 'yok olmak Ã¼zere' kategorisinden 'tehlike altÄ±nda' kategorisine indirildi.

Dünya DoÄŸayÄ± Koruma BirliÄŸinin (IUCN) 2018 KÄ±rmÄ±zÄ± Listesi'ne göre nesli tükenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan kelaynaklarÄ±n tehlike kategorisi "yok olmak üzere" kategorisinden "tehlike altÄ±nda" kategorisine taÅŸÄ±ndÄ±.

DoÄŸa DerneÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Dünya KuÅŸlarÄ± Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafÄ±ndan her yÄ±l IUCN KÄ±rmÄ±zÄ± Listesi'ndeki türlerle durum deÄŸerlendirme raporu hazÄ±rlanÄ±yor.

Bu yÄ±lki deÄŸerlendirme öncesi kelaynaklar, canlÄ±lar için en yüksek tehlikeyi ifade eden ve türlerin neslinin tümüyle tükenme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çok yüksek olduÄŸunu gösteren "yok olmak üzere (CR)" kategorisindeki 222 kuÅŸ türünün arasÄ±ndaydÄ±. Bu yÄ±l, nesli dünya ölçeÄŸinde yok olma tehlikesi altÄ±nda olan iki kuÅŸ türünün, kelaynak ve pembe güvercinin tehlike kategorisi nüfuslarÄ±ndaki düzenli artÄ±ÅŸ nedeniyle bir derece düÅŸürüldü.

1990'da dünyadaki nüfusu 60 çift olan kelaynaklar, yapÄ±lan koruma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda bugün 120 çiftin üzerinde nüfusa sahip. Bu nedenle kÄ±rmÄ±zÄ± liste statüsü "yok olmak üzere" iken, 2018'de ilk kez "tehlike altÄ±nda (EN)" kategorisine konuldu.

DeÄŸiÅŸimin ana nedeni son 20 yÄ±lda Fas'taki doÄŸal kelaynak nüfusun düzenli artmasÄ± olarak görülüyor. Türkiye'deki yarÄ± yabanÄ±l nüfusun da çoÄŸalmasÄ± ise kelaynaklarÄ±n doÄŸu Akdeniz'de gelecekte yeniden bir göçebe nüfus oluÅŸturmasÄ±na yönelik umutlarÄ± artÄ±rÄ±yor.

KELAYNAK NÜFUSU 250'YE YÜKSELDÄ°

Kelaynaklar, Birecik'te yaygÄ±n bir göçmen kuÅŸ türüyken, geçen yüzyÄ±lda yoÄŸun ÅŸekilde kullanÄ±lan kimyasal ilaçlar sonucunda yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Geçen 150 yÄ±l içinde nüfuslarÄ±ndaki büyük düÅŸüÅŸ sonrasÄ±nda kelaynaklarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüren sadece iki alt nüfusu bulunuyor. Bunlardan biri Fas'taki yerleÅŸik koloni, diÄŸeri Birecik’teki yarÄ± yabani koloni. Suriye'deki göçmen nüfusun son 2 yÄ±l içinde tümüyle tükendiÄŸi düÅŸünülüyor.

KelaynaklarÄ±n Türkiye'deki ilk kaydÄ± 1879'da gerçekleÅŸirken, 1954'te Türkiye'nin güneyinde görülen 600 ila 800 çiftten oluÅŸan nüfuslarÄ±, 1986'ya gelindiÄŸinde 5 çifte kadar düÅŸtü. Ani nüfus azalmasÄ± sonucunda nesli yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan kelaynaklarÄ±n korunmasÄ± ve nüfus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için Milli Parklar tarafÄ±ndan 1977'de Birecik'te FÄ±rat nehri kÄ±yÄ±sÄ±na Kelaynak Üreme Ä°stasyonu kuruldu. 1990'a gelindiÄŸinde türün göç eden nüfusu tümüyle tükendi ve Türkiye'deki mevcut kelaynak nüfusu yarÄ± yabanÄ±l bir nüfus olarak koruma altÄ±nda alÄ±ndÄ±. O yÄ±ldan bu yana Türkiye'de kelaynaklarÄ±n mart ile temmuz arasÄ±nda serbestçe dolaÅŸan, ancak göç sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan kayÄ±plarÄ± önlemek amacÄ±yla sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda üreme istasyonuna alÄ±nan yarÄ± yabanÄ±l bir nüfusu bulunuyor. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda 1990'da 40 birey olan Birecik'teki yarÄ± yabanÄ±l kelaynak nüfusu 2018'e gelindiÄŸinde 250 bireye kadar yükseldi.

'Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° GEREKÄ°YOR'

DoÄŸa DerneÄŸi Genel Koordinatörü Dicle Tuba KÄ±lÄ±ç, konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde, elde edilen baÅŸarÄ±nÄ±n, büyük tehditlere raÄŸmen uzun soluklu koruma programlarÄ±nÄ±n türleri yok olmaktan kurtarabileceÄŸini gösterdiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DoÄŸa DerneÄŸi kelaynaklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± için Birecik'teki üye ve gönüllüleriyle birlikte 2003'ten bu yana kesintisiz olarak bu bölgede, Güney FÄ±rat Vadisi Önemli DoÄŸa AlanÄ±'nda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Milli Parklar teÅŸkilatÄ±nÄ±n Birecik'te 50 yÄ±la yakÄ±n süredir devam eden projeleri, ÅŸüphesiz bu noktaya ulaÅŸmamÄ±zdaki en temel nedenlerden biri. Öte yandan kelaynaklarÄ±n nesli halen daha dünya ölçeÄŸinde tehlikede ve Türkiye'de yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin yalnÄ±zca birinci aÅŸamasÄ± tamamlandÄ±. Yani yarÄ± yabanÄ±l nüfusun ciddi bir ÅŸekilde artmasÄ± saÄŸlandÄ±. AsÄ±l gayretimiz, Türkiye'de eskisi gibi saÄŸlÄ±klÄ± üreyen, kendi kendine nüfusunun devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayan ve göç eden bir kelaynak nüfusunun oluÅŸmasÄ±. Sadece kelaynaklar deÄŸil bir çok tür yok olma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bu tehditlerle etkin ÅŸekilde mücadele etmek ve kelaynaklarda olduÄŸu gibi olumlu sonuçlar almak, konuyla ilgili kuruluÅŸlarÄ±n ve yerel topluluklarÄ±n iÅŸ birliÄŸini gerektiriyor." (Ä°stanbul/AA)

KuraklÄ±k gÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ± besinsiz bÄ±raktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 11:40

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