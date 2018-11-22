Liselere giriÅŸ sÄ±navÄ±na yÃ¶nelik ikinci Ã¶rnek soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± yayÄ±mlandÄ±

MEB ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na Ã¶ÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek merkezi sÄ±nava iliÅŸkin ikinci Ã¶rnek soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± sonunda ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na öÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla düzenlenecek merkezi sÄ±nava yönelik ikinci örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ± yayÄ±mlandÄ±.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilki 24 Ekim'de yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yeni yayÄ±mlanan örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ±nda, sayÄ±sal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ±na, MEB Ölçme, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) eriÅŸilebilecek.

MEB, her ay örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ± yayÄ±mlamaya devam edecek. (Ankara/AA)

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