Hasan Cemal: TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶neceÄŸim

Sabah gazetesinin hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi Gazeteci Hasan Cemal TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶neceÄŸini sÃ¶yledi.

Tutuklu iÅŸadamÄ± Osman Kavala hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturmada gazeteci Hasan Cemal hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olduÄŸu iddia edildi.

Hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Sabah gazetesinden Kenan KÄ±ran imzasÄ±yla yer alan haberde “FETÖ’nün medya yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Hasan Cemal” ifadeleri dikkat çekti. SavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±na dayanarak yapÄ±lan haberdeki ifadeler basÄ±lÄ± gazetede de yer aldÄ±.

Åžu anda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Gazeteci Hasan Cemal ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye’ye döneceÄŸini söyledi. Odatv’nin haberine göre, Hasan Cemal, bir haftadÄ±r New York’ta olduÄŸunu, kÄ±zÄ±nÄ± ziyaret için ABD’ye gittiÄŸini söyledi. HakkÄ±nda kendisine iletilen bir yakalama kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Cemal, “AvukatÄ±m Fikret Ä°lkiz gerekli açÄ±klamayÄ± yaptÄ±” dedi.

Hasan Cemal: New Yorkta'yÄ±m, yarÄ±n Ä°stanbul'a dönüyorum https://t.co/kfRbFY8MFn — Hasan Cemal (@hsncml) 21 KasÄ±m 2018

Sabah gazetesinde yer alan haberde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "SoruÅŸturma kapsamÄ±nda; Osman Kavala'nÄ±n, FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Hasan Cemal ve PKK'nÄ±n yayÄ±n organÄ± olmakla itham edilen Ä°MC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapÄ±lanmasÄ± için AçÄ±k Toplum VakfÄ±'na yönlendirdiÄŸi tespit edildi. Osman Kavala, savcÄ±ya verdiÄŸi ifadede, 'Gezi olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazeteciler, dijital ortamda çalÄ±ÅŸacak yeni bir haber kanalÄ± kurmak istedi, Banu Güven'le parayÄ± AçÄ±k Toplum VakfÄ± üzerinden almak gerektiÄŸi hususunda konuÅŸtum' ifadelerini kullandÄ±." (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 11:31

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