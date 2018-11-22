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FotoÄŸraf: DHA
TUS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
22 KasÄ±m 2018 11:15
TUS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lar Ã–SYMâ€™nin sitesinde yayÄ±nlandÄ±.
Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezince (ÖSYM), 2018 TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.
ÖSYM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, 2018 TUS ikinci dönem ek yerleÅŸtirme tercihleri sonrasÄ±nda yapÄ±lan yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adaylar, ek yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile öÄŸrenebilecek. (AA)
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