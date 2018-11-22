ABD'ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§men kervanÄ±ndaki 213 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan ve engellemelere raÄŸmen Meksika'ya varan gÃ¶Ã§men kervanÄ±ndan 213 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsünden yapÄ±lan açÄ±klamada, hemen hepsi Orta AmerikalÄ± göçmenlerden oluÅŸan konvoylardan birindeki 213 kiÅŸinin, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ülkeye girdiÄŸi gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±narak iÅŸlem merkezine götürüldüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, ellerinde gerekli belgeleri bulunmayanlarÄ±n kendi ülkelerine geri gönderilme durumu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi kaydedildi.

Guatemala sÄ±nÄ±rÄ± ile Meksika'nÄ±n Tapachula kenti arasÄ±nda bir otoyolda gözaltÄ±na alÄ±nan göçmenlerden 186'sÄ±nÄ±n El Salvador'dan, 16'sÄ±nÄ±n Guatemala'dan, 10'unun Honduras'tan ve birinin Nikaragua'dan geldiÄŸi bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan göçmen kervanÄ±na 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlar arasÄ±nda 2 bin 300 çocuÄŸun bulunduÄŸunu tahmin ediyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±na gelen göçmenleri engellemek için sÄ±nÄ±ra asker yÄ±ÄŸma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Trump ayrÄ±ca Guatemala, Honduras ve El Salvador'u dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarÄ± kesmekle ya da azaltmakla tehdir etmiÅŸti.

Meksika, ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan göçmenleri durdurmak için sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapmalarÄ± halinde kendilerine çalÄ±ÅŸma izni verileceÄŸini kaydetmiÅŸti.

Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanÄ±nÄ±n bir dalgasÄ±nÄ±n Meksika-ABD sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸmasÄ± nedeniyle bölgede gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Tijuana Belediye BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Gastelum, kente gelecek göçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n gelecek haftalarda on binlere ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini, kentin bu kadar göçmen için hazÄ±rlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Gastelum'un açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Twitter hesabÄ±ndan göçmenleri hedef göstermiÅŸ ve "Evinize gidin!" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net